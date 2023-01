Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bethesda ist ein Spiele-Titan, der mit Fallout und The Elder Scrolls einige der beliebtesten Franchises der Welt geschaffen hat. Jetzt arbeitet das Unternehmen jedoch an etwas völlig Neuem - einem völlig neuen Science-Fiction-Projekt.

Das Spiel heißt Starfield, und Sie sind hier genau richtig, um alles zu erfahren, was wir über den kommenden Titel wissen.

Starfield-Trailer und Veröffentlichungsdatum

Bethesda enthüllte Starfield auf der E3 2018 mit dem oben gezeigten Teaser-Trailer, der uns nur sehr wenig verrät - er ist nur eine Minute lang! Der vielsagende Name brachte die Gerüchteküche zum Brodeln, aber ein Veröffentlichungsdatum gab es nicht.

Später bekamen wir jedoch endlich ein Datum - auf der E3 2021 eröffnete Bethesda die Xbox-Präsentation mit einem längeren Trailer für das Spiel und bestätigte den 11. November 2022 als Erscheinungsdatum. Dieser Termin wurde leider im Mai 2022 revidiert, als Bethesda das Spiel in die erste Hälfte des Jahres 2023 verschob, wie aus der unten stehenden Erklärung hervorgeht.

Ein Update zu Redfall und Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Frühe Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel in einer Collector's Edition mit einer voll funktionsfähigen Smartwatch in einer Präsentationsbox erscheinen könnte.

Der etwas längere Trailer oben gab uns etwas mehr Anhaltspunkte, aber erst im Juni 2022 konnten wir einen ersten vollständigen Blick auf das Gameplay werfen, in einem Showcase, den Sie weiter unten auf dieser Seite sehen können.

Starfield-Plattformen

Was im Laufe der Jahre eine einfache Schätzung gewesen wäre, ist nun komplizierter geworden, wenn es um die wahrscheinlichen Plattformen des Spiels geht. Immerhin hat Microsoft vor kurzem die Übernahme von Bethesda abgeschlossen, und die großen Exklusivtitel werden sicherlich eine wichtige Motivation dafür gewesen sein.

Deshalb war es auch keine große Überraschung, als bestätigt wurde, dass das Spiel exklusiv für die Xbox-Konsolen und den PC erscheinen wird - Starfield wird nicht für die PS4 oder PS5 erscheinen.

Die gute Seite dieser Information ist, dass das Spiel auch direkt im Xbox Game Pass erscheinen wird. Wenn du also ein Abonnent dieses Dienstes bist, kannst du es sofort und ohne zusätzliche Kosten spielen.

Starfield-Gameplay

Selbst nach zwei Trailern wussten wir so gut wie nichts über Starfield, da die beiden Clips nur Andeutungen enthielten. Das änderte sich während der Präsentation von Xbox und Bethesda im Juni 2022, die eine 15-minütige Gameplay-Demo enthielt.

Diese Demo zeigt eine ganze Reihe von Gameplay-Säulen, die Starfield ausmachen werden, darunter Einblicke in den Kampf, die Charaktererstellung, den Dialog und die Erkundung. Am Ende bekommen wir sogar ein paar Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe zu sehen.

Todd Howard von Bethesda hat daraufhin ein ausführliches Interview mit IGN geführt, in dem er viele der im Trailer gezeigten Aspekte erörtert.

Das Spiel scheint einige vertraute Elemente eines Bethesda-Rollenspiels zu haben - man kann zum Beispiel in der ersten oder dritten Person spielen. Es gibt wieder einen Fertigkeitenbaum und ein Perk-System, und du kannst den Hintergrund deines Charakters sowie jeden Aspekt seines Aussehens auswählen.

Von dort aus können Sie in eine Galaxie mit 1.000 vollständig realisierten Planeten aufbrechen, die alle besuchbar sind und auf denen Sie überall landen können, wo Sie wollen. Das ist eine verrückte Menge an Inhalten, die es zu erforschen gilt, und kann nur bedeuten, dass es eine prozedurale Generierung gibt.

Es wird interessant sein zu sehen, wie Bethesda weitere handgefertigte Quests und Gebiete in diesen Spielplatz einbaut. Wir wissen, dass das Spiel Fraktionen und eine Hauptgeschichte haben wird, auch wenn diese zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich mysteriös ist und die Entdeckung alter Artefakte beinhaltet. Howard hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Haupthandlung 30-40 Stunden in Anspruch nehmen wird und dass wir einige detaillierte Schauplätze besuchen werden, darunter New Atlantis, Bethesdas größte Stadt aller Zeiten.

Der Basenbau kehrt aus Fallout 4 zurück und sieht weitaus intuitiver aus, obwohl er die Spieler möglicherweise immer noch in solche, die sich dafür interessieren, und solche, die es nicht tun, unterteilt.

Es gibt auch ein komplettes System zum Bau von Raumschiffen, mit dem Sie Ihr Schiff genau so gestalten können, wie Sie es möchten, und das bedeutet auch, dass Sie sich ein paar altmodische Dogfights mit anderen Schiffen liefern können - etwas völlig Neues für Bethesda. Sie werden allerdings nicht in der Lage sein, direkt aus dem Weltraum auf die Oberfläche eines Planeten zu fliegen - Bethesda sagte, dass sich die Entwicklungskosten für dieses Feature einfach nicht lohnen würden.

Handwerksmaterialien können von überall her gesammelt werden, um Ihr Schiff und andere Upgrades zu bauen, während ein Forschungssystem Aufgaben erledigt, während Sie mit anderen Dingen beschäftigt sind.

All dies ist in einer neu überarbeiteten Spiel-Engine enthalten, die in bestimmten Momenten sicherlich spektakulär aussieht, aber es wird auch wichtig sein, zu sehen, wie Bethesda die Leistung des Spiels in den Griff bekommt - fehlerhafte Starts sind Teil der DNA des Spiels, aber wir würden uns freuen, wenn Starfield mit einer flüssigen Bildrate und wenigen Fehlern startet.

Starfield-Geschichte

Der ursprüngliche Starfield-Teaser zeigte einen Planeten, bevor er einen Satelliten enthüllte, der sich entfaltet und durch eine Art kosmisches Wurmloch oder Tor saust.

Das Wort "Konstellation" taucht auch teilweise am Anfang auf - und es kommt auch im zweiten Trailer wieder vor, dieses Mal als eine Gruppe von Menschen bezeichnet. Todd Howard bestätigte in einem Interview mit The Telegraph, dass diese Gruppe eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielt und nannte sie eine "letzte Gruppe von Weltraumforschern".

Die Gruppe ist offenbar eine von mehreren Fraktionen, mit denen der Spieler im Spiel interagieren wird - ein vertrautes Konzept für Liebhaber früherer RPGs von Bethesda. Der Entwickler hat uns kurze Vignetten über einige der Siedlungen gezeigt, die Sie in Starfield besuchen werden, darunter New Atlantis (siehe unten) sowie Neon und Akila.

Die Clips sind sehr kurz und enthalten nur animierte Konzeptzeichnungen, aber sie geben dennoch einige Hinweise darauf, wie die Welt von Starfield funktionieren könnte, es lohnt sich also, sie neben dem längeren Gameplay-Video weiter oben anzusehen.

Wir werden in die Rolle eines Raumfahrers oder Astronauten schlüpfen, und es ist klar, dass die Entdeckung von antiken Artefakten und interessanten Stätten der Anstoß für die Hauptgeschichte des Spiels sein könnte (ein vertrautes Handlungselement für Fans von Mass Effect).

Wir wissen auch, dass man einen eigenen Charakter erstellen kann und, wie in einer Reddit-Diskussion bestätigt wurde, das Spiel einem die Wahl der Pronomen und des Geschlechts überlässt, wobei die Dialoge aufgezeichnet werden, um die jeweilige Wahl zu unterstützen - eine nette integrative Note.

Was die Dialoge angeht, hat Bethesda im Oktober 2022 bekannt gegeben, dass die Zahl der Dialogzeilen die 250.000er-Marke überschritten hat - mehr als doppelt so viele wie in Fallout 4.

Dies wird von einem neuen Überredungssystem begleitet, das an ältere Spiele erinnert, in denen man ein wenig mehr über die Entscheidungen, die man trifft, informiert ist, wie Sie im Interview unten sehen können.

In einigen der bisher veröffentlichten Trailer und Clips ist ein großer Roboter zu sehen, der wie ein Begleiter des Spielers aussieht, und das wurde jetzt in dem kurzen Trailer unten bestätigt.

Er heißt Vasco und kann den Spieler auf seiner Erkundungstour begleiten, mehr Speicherplatz bieten und sogar ein wenig Schutz bieten, falls es zu Kämpfen kommt. Das unverwechselbare Design des Roboters ist beeindruckend, und wir sind gespannt, welche weiteren Auswirkungen Vasco auf das Gameplay haben wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.