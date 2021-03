Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bethesda ist ein Gaming-Titan mit einigen der beliebtesten Franchise-Unternehmen der Welt, wie Fallout und The Elder Scrolls. Jetzt arbeitet es jedoch an etwas völlig Neuem - einer völlig neuen Science-Fiction-IP.

Das Spiel heißt Starfield, soviel wissen wir, und Sie sind der perfekte Ort, um alles herauszufinden, was wir über den kommenden Titel wissen.

Bethesda stellte Starfield auf der E3 im Jahr 2018 mit dem oben genannten Teaser-Trailer vor, der uns nur sehr wenig zu bieten hat - er ist nur eine Minute lang! Dieser eindrucksvolle Name brachte die Gerüchteküche auf Hochtouren, aber es gab kein entsprechendes Erscheinungsdatum.

Wir sind offensichtlich Jahre später und haben noch nicht viel mehr über Starfield gehört. Wir wissen jedoch, dass dies jetzt die Hauptpriorität in Bethesda ist und Vorrang vor den ebenfalls angekündigten Elder Scrolls 6 hat. Es werden also eindeutig viele Ressourcen darauf geworfen.

Welche Art von Veröffentlichung übersetzt wird, ist nicht klar, aber die jüngsten Anzeichen deuten darauf hin, dass Bethesda hofft, sie dieses Jahr im Jahr 2021 veröffentlichen zu können - sie wird im Sommer enthüllt und im Winter veröffentlicht. Das klingt sehr vielversprechend, obwohl es eine ziemlich enge Wende ist. Wir werden wahrscheinlich unsere Wetten absichern und sagen, dass 2022 immer noch das wahrscheinlichste Datum ist, mit einer Enthüllung in diesem Jahr.

Was noch vor wenigen Monaten eine einfache Schätzung gewesen wäre, ist komplizierter geworden, wenn es um die wahrscheinlichen Plattformen des Spiels geht. Immerhin hat Microsoft kürzlich den Blockbuster-Kauf von Bethesda abgeschlossen, und namhafte Exklusivprodukte werden sicherlich ein Hauptmotivator dafür gewesen sein.

Wir sind daher ziemlich zuversichtlich, dass Starfield exklusiv für Xbox-Konsolen erhältlich sein wird, wenn Sony keinen geheimen Vertrag unterzeichnet hat. Höchstwahrscheinlich wird es auch nur auf Xbox Series X und S sein, da es für die ganze Welt wie ein Titel der nächsten Generation klingt.

PC-Spieler sollten jedoch nicht verzweifeln - Bethesda hat die Plattform immer richtig behandelt, und Xbox Game Pass für PC bedeutet, dass wir ziemlich sicher sind, dass sie auch am Starttag dort eintreffen wird. Unnötig zu erwähnen, dass es vom ersten Tag an auch auf dem Konsolen-Game Pass erhältlich sein wird, ein wahrer Genuss für Abonnenten auf der ganzen Linie.

Wir wissen so gut wie nichts über Starfield, mit den einzigen Hinweisen, die dieser kryptische Teaser-Trailer gibt. Es zeigt einen Planeten, bevor ein Satellit enthüllt wird, der sich entfaltet und durch eine Art kosmisches Wurmloch oder Tor fliegt.

Das Wort "Sternbild" erscheint teilweise auch am Anfang - aber wir kratzen hier am Fass! Die Realität ist, dass wir nur ein paar Dinge sicher wissen - es ist zum einen ein Science-Fiction-Spiel, und es sieht sehr danach aus, als gäbe es Themen der Weltraumforschung, mit denen wir uns befassen müssen.

Ob wir dann die Rolle eines Raumfahrers oder Astronauten übernehmen und welche Art von Geschichte das Spiel erzählen wird, muss mit der Zeit herauskommen. Bethesda ist offensichtlich auf Open-World-Rollenspiele spezialisiert, daher würden wir auch vermuten, dass es wahrscheinlich in eine ähnliche Form passt.

Die wackelige Natur dieses Satelliten im Teaser und einige Zitate von Bethesda-Chef Todd Howard lassen es so klingen, als ob Raumfahrt in Starfield keine leichte Aufgabe sein wird. Howard sprach 2019 mit Elon Musk und verglich es mit "Flug in den 40ern, als wäre es gefährlich". Wir hoffen also, dass es an dieser Front einige interessante Mechaniker geben könnte.

Nach einem guten Stück Funkstille tauchten Ende 2020 einige Bilder aus dem Nichts auf, darunter das obige, das angeblich aus Starfield-Builds vor der Veröffentlichung stammte. Es gibt keinen Beweis dafür und nur einige Ähnlichkeiten im Design der Benutzeroberfläche im Vergleich zur offiziellen Starfield-Website , um sie zu sichern.

Es ist nicht viel zu tun, aber es sieht so aus, als ob es einige Details bestätigt, einschließlich der Fähigkeit, im Spiel einen Weltraumspaziergang zu machen und der Tatsache, dass es eine Perspektive für Dritte haben könnte. Es sieht auch so aus, als könnten Spieler ihre Ausrüstung und ihre Waffen auswählen, gemessen am Symbol unten links.

Auch dies ist alles, worauf wir uns im Moment konzentrieren müssen - es ist ziemlich dünn, aber es wird interessant sein, zurückzublicken, wenn wir mehr Informationen haben, um herauszufinden, ob dies der echte Artikel ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.