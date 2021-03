Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde viel darüber geredet, ob der kürzlich von Microsoft bestätigte Kauf von Bethesda künftig zu riesigen exklusiven Konsolen für Xbox-Spieler führen würde, und Xbox-Chef Phil Spencer hat sich endlich verstärkt, um die dringend benötigte Klarheit zu schaffen.

Er war Teil eines großen Roundtable-Events, um die Ankunft von Bethesda zu feiern, das auf YouTube eine vollständige Uhr wert ist, wenn Sie neugierig sind. Es ist voller interessanter Leckerbissen, aber in dem Bereich, der am meisten Aufsehen erregt, geht Spencer auf die Exklusivität in Einzelheiten ein.

Er stellt klar, dass er nicht einfach sagen kann, dass jedes Bethesda-Spiel exklusiv sein wird, da offensichtliche Ausnahmen wie Deathloop und GhostWire: Tokyo in Vorbereitung sind. Er sagt weiter: "Wenn Sie ein Xbox-Kunde sind, ist das, was ich will." Sie wissen, dass es darum geht, großartige exklusive Spiele für Sie bereitzustellen, die auf Plattformen ausgeliefert werden, auf denen Game Pass existiert. Und das ist unser Ziel, deshalb tun wir dies, das ist die Wurzel dieser Partnerschaft, die wir aufbauen - und die Kreativität Die Fähigkeit, die wir für Xbox-Kunden auf den Markt bringen können, wird die beste sein, die es je für Xbox gegeben hat, nachdem wir hier fertig sind. "

Das ist so klar wie wir es hatten - Bethesdas große kommende Spiele, bei denen sie nicht an bestehende Online-Communities oder Verträge gebunden sind, werden ausschließlich auf Game Pass-Plattformen angeboten. Das bedeutet, dass jedermanns Hoffnungen, The Elder Scrolls 6 oder Starfield auf seiner PS5 zu spielen, mit anderen Worten nur einen ziemlich großen Erfolg hatten.

Das gilt auch für die Serien Doom und Wolfenstein, aber es ist ein Wort wert, was eine Game Pass-Plattform ist - dies lässt sehr viel Raum für die Erwartung, dass PC-Spieler diese großen Spiele bekommen, also macht es nicht nur Spaß für Xbox-Besitzer, die sich weiterentwickeln.

Schreiben von Max Freeman-Mills.