Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es um immersive First-Person-Spiele mit aufstrebendem Gameplay und komplexen Systemen geht, die über komplex gestaltete Ebenen hinweg zu erobern sind, gibt es keinen Entwickler wie Arkane. Die Dishonored-Serie bietet einige der erfinderischsten und überraschendsten Spiele der letzten Jahre und wird mit ihrem nächsten Titel, Deathloop, erneut für Furore sorgen.

Das Spiel ist eine zeitgesteuerte Konsole, die exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich ist und auch auf dem PC erhältlich sein wird. Es gibt eine Menge Einzigartiges. Aus diesem Grund haben wir hier alle wichtigen Details zusammengestellt, die Sie wissen müssen.

squirrel_widget_3701858

Deathloop wurde vor einiger Zeit angekündigt, aber sein Startdatum wurde erst Ende 2020 bestätigt. Das Spiel sollte ursprünglich am 21. Mai 2021 sowohl auf PS5 als auch auf PC veröffentlicht werden, was es zu einem der früheren Drittanbieter gemacht hätte Titel, die den Weg auf die neueste und leistungsstärkste Konsole von Sony finden.

Arkane kündigte jedoch kürzlich eine erhebliche Verzögerung des Spiels an - es wird nun stattdessen am 14. September 2021 veröffentlicht. Wie bei vielen Spielen in diesem Jahr scheinen die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dahinter zu stehen, wobei Arkane die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter als Hauptgrund für das neue Datum anführt.

Das ist eine echte Schande, aber es bedeutet hoffentlich, dass das Spiel, wenn es irgendwann in die Regale kommt, noch ausgefeilter und beeindruckender wird.

Hier wird es etwas komplizierter - wie gesagt, Deathloop erscheint zunächst auf PS5 und PC. Da das Spiel jedoch angekündigt und als exklusive Konsole gezeigt wurde, verschob sich der Boden unter Arkane.

Der Entwickler gehört Bethesda, das gerade von Microsoft gekauft wird, wodurch die Xbox-Serien X und S offensichtlich hergestellt werden. Auf einmal hat Bethesda eine Exklusivität für einen konkurrierenden Konsolenhersteller veröffentlicht.

Zu seiner Ehre hat das Xbox-Team bestätigt, dass sich am Start von Deathloop nichts ändern wird und dass es ein Jahr lang exklusiv für PS5 bleiben wird. Danach können Sie jedoch gutes Geld dafür einsetzen, dass es sofort auf die Xboxes der nächsten Generation gelangt und höchstwahrscheinlich direkt auf den Game Pass geht.

Deathloop spielt auf der Insel Blackreef, einem mysteriösen Ort, der zumindest in modischer Hinsicht in einer Art Alternative-Reality-Version der 60er Jahre zu spielen scheint. Auf der Insel versammelt sich eine große Auswahl schändlicher Typen, die dank einer Zeitschleife, die einen einzelnen Tag immer wieder zurücksetzt, eine ewige, sadistische Party genießen.

Die Spieler kontrollieren Colt, einen Mann, der von der ganzen Insel gejagt wird, während er versucht, die Schleife zu durchbrechen, indem er acht wichtige Ziele bis zu einem strengen Zeitlimit tötet. Stirb oder töte sie nicht alle vor Mitternacht, und die Schleife wird für einen weiteren Versuch zurückgesetzt.

Es sieht aus wie eine lebendige Geschichte, die mit Flair erzählt wird, und Arkane sagt, dass sich die Insel zu einem eigenen Charakter anfühlen wird, wenn die Spieler ihre Läufe weiter durchlaufen. Wir können es kaum erwarten, unsere Zähne einzusinken und zu finden Finden Sie heraus, warum Colt auf der Flucht ist und wie die Zeitschleife wirklich funktioniert.

Hier wird es saftig - Deathloop sieht aus wie ein absolutes Smorgasbord an Gameplay-Elementen. Es ist ein Ego-Shooter und scheint ein bisschen wie ein Roguelike aufgebaut zu sein, da Ihr Fortschritt zurückgesetzt wird, wenn Sie sterben. Wie bei den besten Spielen dieses Genres sollte das Wissen, das Sie aus jedem Lauf gewinnen, Ihnen helfen, beim nächsten Mal weiterzukommen.

Es gibt eindeutig jede Menge Waffen zu finden und zu benutzen, mit Anhängern, die Schrotflinten, Pistolen, SMGs, Scharfschützengewehre und ausgefallenere Technologie zeigen, während Colt auch Zugang zu einigen ziemlich mächtigen Spezialfähigkeiten hat.

Dazu scheint die Fähigkeit zu gehören, kurze Entfernungen zu teleportieren, die Dishonored-Spielern vertraut sind, und unter anderem Leute mit etwas Kraft herumzuschleudern. Die Spieler müssen schnell und effizient sein, um alle acht Ziele zu töten, während sie 24 Stunden im Spiel auf der Karte herumlaufen.

Eine weitere erstaunliche Wendung ist jedoch der Multiplayer-Modus von Deathloop: Julianna, eine rivalisierende Attentäterin, deren einziges Ziel es ist, Colt zu töten, verfolgt sie auf dem ganzen Weg. Dieser Killer wird von einem anderen eindringenden Spieler kontrolliert (obwohl Sie sich dafür entscheiden können, ihn stattdessen von der KI kontrollieren zu lassen), was uns an die Invasionsmechanik aus den Dark Souls-Spielen erinnert.

Die Kontrolle über Julianna zu übernehmen, um die Pläne anderer Spieler zu stören, oder es zu schaffen, einen eindringenden Spieler in Ihrem eigenen Spiel abzuwehren, klingt für uns nach einer erstaunlichen Prise zusätzlichen Dramas und unvorhersehbaren Chaos.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 8 April 2021

squirrel_widget_3701858

Schreiben von Max Freeman-Mills.