Sie können Quake II jetzt kostenlos herunterladen

(Pocket-lint) - Dieser Sommer war in vielerlei Hinsicht ein deutlich ungewöhnlicher Sommer, nicht zuletzt, wenn es um den normalen Kalender von Spielereignissen geht. Eine der größten Studio-spezifischen, die vermisst wurde, ist QuakeCon.

Nun, Sie haben es vielleicht verpasst, aber Bethesda hat kürzlich QuakeCon online abgehalten, und die Veranstaltung hatte eine Nebenbeschäftigung, die eifrige Fans dazu ermutigte, an einige gemeinnützige Organisationen zu spenden.

Wie es heutzutage üblich ist, hat Bethesda den Spendenschub mit einigen motivierenden Faktoren angeregt, und da die Gesamtsumme über 30.000 US-Dollar liegt, werden diese Boni freigeschaltet.

Im Moment bedeutet dies, dass Sie den klassischen Arena-Shooter Quake II für die Gesamtsumme von absolut nichts kaufen können, indem Sie einfach Bethesdas Game Launcher herunterladen und sich anmelden.

Sie haben bis zum 15. August bis 12:00 Uhr MEZ Zeit, um das Spiel auf diese Weise aufzunehmen. Es folgen noch bessere Neuigkeiten - Bethesdas Freischaltung von Quake III erfolgt auf dieselbe Weise ab dem 17. August um 12:00 Uhr MEZ.

DANKE! Die Gesamtsumme ist in und Sie haben während der #QuakeCon at Home über 30.000 US-Dollar für @NAACP_LDF , @DirectRelief , @TrevorProject und @UNICEF gesammelt !



Als Dankeschön werden wir Quake II am 12. August und Quake III am 17. August freischalten, jeweils 72 Stunden lang kostenlos auf dem Bethesda Net Launcher. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH