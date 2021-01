Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Manchmal fühlt sich ein Spiel so an, als wäre es in jüngerer Zeit viel herausgekommen, und The Elder Scrolls V: Skyrim muss ganz oben auf dieser Liste stehen. Unzählige Neuveröffentlichungen und Ports des Spiels haben die Tatsache maskiert, dass es fast 10 Jahre her ist, seit es herauskam.

Während Skyrim mit visuellen Verbesserungen zu Konsolen der aktuellen Generation gekommen ist und in ein VR-Erlebnis der Superlative übersetzt wurde, können Sie nicht viel tun, um die Vorfreude der Fans auf das nächste Spiel in der langjährigen Elder Scrolls-Serie zu verringern. Das Beste von allem ist, dass die Entwicklerin Bethesda in irgendeiner Form daran arbeitet, obwohl die Veröffentlichung so klingt, als ob es noch lange dauern könnte.

Wir haben hier alles, was wir über The Elder Scrolls VI wissen, für Ihr Surfvergnügen zusammengestellt.

Der Trailer, den wir oben eingebettet haben, ist ungefähr so offiziell wie die Nachrichten über The Elder Scrolls 6 - er wurde von Bethesda auf der E3 im Jahr 2018 zu einem großen Empfang vorgeführt. Die Fans waren verständlicherweise wahnsinnig aufgeregt über die Möglichkeit, dass sie in ein paar Jahren eine neue Spielwelt erkunden würden.

Nun, die Zeit macht uns alle zum Narren, und seitdem gibt es kaum einen Blick auf das Spiel. Unsere Hoffnungen und Träume für einen Start im Jahr 2021 sind jetzt in Trümmern, und die alten Informationen werden keine Rolle spielen. Pete Hines ist im Grunde der Top-Messaging- und Marketing-Mitarbeiter in Bethesda und hat diese Bombe fallen lassen, als er letztes Jahr von einem Fan auf Twitter nach Details zum Spiel gefragt wurde:

Es ist nach Starfield, von dem Sie so ziemlich nichts wissen. Wenn Sie jetzt und nicht in Jahren zu mir kommen, um Einzelheiten zu erfahren, kann ich Ihre Erwartungen nicht richtig erfüllen. - Pete Hines (@DCDeacon), 10. Mai 2020

Wir wollen nicht zu alarmieren jemand, aber die Leute haben zu Recht daraus geschlossen , dass wenn wir Jahre von selbst hören zu The Elder Scrolls 6, wir sind noch weiter von der Lage, es zu spielen. Tatsache scheint zu sein, dass Bethesda sich derzeit auf sein neues IP, Starfield, konzentriert.

Wenn wir also vorläufig sagen, dass Ende 2022 ein mögliches Veröffentlichungsfenster für das nächste Spiel sein könnte, hoffen wir, dass dies nicht zu enttäuschend ist.

Selbst wenn es noch eine Weile dauert, können wir dankenswerterweise noch einige fundierte Vermutungen über den Inhalt des Spiels anstellen. Zum einen ist es fast garantiert, dass es in Tamriel spielt, dem fiktiven Kontinent, auf dem bisher alle Elder Scrolls-Spiele gespielt wurden und der sich aus mehreren Regionen zusammensetzt, die sich im Laufe seiner Geschichte verändert haben.

Viele frühere The Elder Scrolls-Spiele übernehmen diese Regionen in ihren Namen - Skyrim, Morrowind usw. -, sodass allgemein angenommen wird, dass TES6 diesem Beispiel folgen wird. Aber wie wird der Name und die Einstellung sein? Es gibt eine Reihe von Optionen - Valenwood, Elsweyr, Akavir und mehr -, aber wir gehen davon aus, dass es einen von drei Wegen geben wird.

Die erste große Option ist Black Marsh, das südöstlichste Gebiet von Tamriel, das dem Spiel die Möglichkeit bietet, eine andere Landschaft als die gefrosteten Gebiete von Skyrim zu erkunden. Es ist die Heimat der argonischen Echsenmenschen, die eine von Tamriels Rassen ausmachen. Der Name hat auch einen gewissen Klang, der beim Verkauf von Gaming-Franchises im Wert von mehreren Millionen Dollar immer hilft.

Eine weitere Option ist jedoch der oben veröffentlichte Trailer von Bethesda. Es sieht aus wie ein ziemlich trockenes Klima, das es zur Heimat der Khajit-Katzen-Humanoiden machen könnte, die zu Fanfavoriten geworden sind. Dann würde das Spiel in Elsweyr spielen.

Ein neuer Spitzenreiter ist schließlich die Theorie, dass Hammerfell der Ort ist, an dem wir landen werden - angetrieben von einem frischen und kryptischen Tweet aus dem offiziellen Twitter-Handle der Serie:

Transkribieren Sie die Vergangenheit und kartieren Sie die Zukunft.

Auf ein frohes neues Jahr! pic.twitter.com/bL44CzLDIE - The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31. Dezember 2020

Zwischen den seltsam platzierten Kerzen und der Anwesenheit von Hammerfell im Süden von Skyrim sind die Leute überzeugt, dass dies Hinweise auf die Einstellung des nächsten großen Spiels gibt. Im Moment ist dies jedoch alles leider eine Spekulation, bei der seit einiger Zeit keine offiziellen Informationen mehr zu erwarten sind - während Elder Scrolls Online Tamriel weiter erforscht, was bedeutet, dass Teaser durchaus für neue Erweiterungen des MMO und nicht für ein neues Spiel gedacht sein könnten.

Außerhalb seiner Umgebung gibt es natürlich immer noch große Unterschiede in der Art der Geschichte, die das Spiel erzählen könnte. Werden wir eine weitere Geschichte von einem gefallenen Gott bekommen, der die Wiedergeburt sucht, oder von einem lang gerüchteweisen Untergang, der in friedliche Länder zurückkehrt? Zu diesem Zeitpunkt ist es schwer zu sagen.

Was wir viel sicherer sein können, ist, auf welche Plattformen das Spiel wahrscheinlich kommen wird - wir können jetzt ziemlich sicher sein, dass es sich nur um einen Titel der nächsten Generation handelt. Während die PS4 und Xbox One in ein paar Jahren noch neue Spiele bekommen könnten, bezweifeln wir, dass sie mit dem umgehen können, was Bethesda kocht. Wir gehen davon aus, dass TES6 beim Start auf drei Hauptplattformen verfügbar sein wird: Xbox Series X , Playstation 5 und PC.

Obwohl der Nintendo Switch auch über die erforderliche Portierung von Skyrim verfügt, sieht er stellenweise mehr als nur ein wenig seilig aus. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass seine super kleine Konsole, sofern keine Hardwareänderungen von Nintendo vorgenommen werden, nicht in der Lage ist, dies zu tun neues Elder Scrolls-Spiel.

Wenn es um das Gameplay geht, gibt es auch einige sichere Annahmen, die wir treffen können, was Sie von TES6 erwarten können, unabhängig von der Einstellung. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein traditionelles Rollenspiel sein, mit dem Sie Ihren Abenteurer auswählen und durch die Spielwelt navigieren können. Sie können im First-Person- und Third-Person-Modus spielen und einen Zauberwirker, Krieger, einen Dieb mit glatten Zungen oder einen heimlichen Attentäter - oder eine andere Kombination von Eigenschaften - erschaffen.

Es wird eine Hauptaufgabe geben, die sich mit seismischen, kontinentalen Ereignissen befasst, aber auch mit unzähligen kleineren, weniger zeitaufwändigen Besorgungen und Untersuchungen, die zu einer Spielwelt führen, die für neue Spieler eine endlose Menge an Inhalten bietet entdecken. Deckt das alles ab?

Dennoch gibt es offensichtlich Unbekannte darüber, was Bethesda an seinen Systemen ändern könnte, sei es in Form eines tieferen magischen Systems, einer etwas komplizierteren Tarnung oder sogar eines überarbeiteten Kampfsystems mit etwas mehr Reaktionsfähigkeit.

Außerdem haben wir Ende letzten Jahres gehört, dass Bethesda seine gesamte Gameplay-Engine überarbeitet , um dem Spiel gerecht zu werden, sodass wir möglicherweise etwas haben, das weit weniger bekannt ist, als Sie vielleicht denken.

Angesichts der gemischten Ergebnisse von Bethesda auch in der Welt des Online-Spielens, wo Elder Scrolls Online gut abschneidet und Fallout 76 ... weniger, gibt es auch ein Fragezeichen darüber, ob der Entwickler versuchen wird, Online-Elemente hinzuzufügen. Wir halten dies angesichts des Erbes der Hauptspiele für etwas unwahrscheinlich, zumindest im Hinblick auf den Multiplayer-Modus, aber in dieser Phase ist alles möglich.

Schreiben von Max Freeman-Mills.