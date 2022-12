Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Manchmal kommt es einem so vor, als sei ein Spiel erst vor kurzem erschienen, und The Elder Scrolls V: Skyrim steht ganz oben auf dieser Liste. Unzählige Neuveröffentlichungen und Portierungen des Spiels haben die Tatsache verdeckt, dass es bereits vor über einem Jahrzehnt erschienen ist.

Auch wenn Skyrim auf den aktuellen Konsolen optisch aufgewertet und in ein VR-Erlebnis der Superlative umgesetzt wurde, gibt es nicht viel, was die Vorfreude der Fans auf das nächste Spiel der langjährigen Elder-Scrolls-Reihe trüben könnte. Das Beste von allem ist, dass wir wissen, dass Entwickler Bethesda in irgendeiner Form daran arbeitet, auch wenn die Veröffentlichung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte.

Wir haben alles, was wir über The Elder Scrolls VI wissen, hier zusammengetragen, damit Sie sich in Ruhe umsehen können.

Erscheinungsdatum von The Elder Scrolls 6

Der Trailer, den wir oben eingebettet haben, ist so ziemlich das Offiziellste, was es über The Elder Scrolls 6 zu berichten gibt - es wurde von Bethesda auf der E3 2018 unter großem Beifall vorgestellt. Die Fans waren verständlicherweise wahnsinnig aufgeregt über die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Jahren eine neue Spielwelt zu erkunden.

Nun, die Zeit macht uns alle zum Narren und seitdem hat man keinen Mucks mehr über das Spiel gehört. Pete Hines ist im Grunde der oberste Nachrichten- und Marketingverantwortliche bei Bethesda und ließ diese Bombe platzen, als er vor einiger Zeit von einem Fan auf Twitter nach Details zum Spiel im Jahr 2020 gefragt wurde:

Es ist nach Starfield, über das ihr so gut wie nichts wisst. Wenn ihr also jetzt nach Details fragt und nicht erst in ein paar Jahren, dann habe ich eure Erwartungen nicht richtig unter Kontrolle - Pete Hines (@DCDeacon) May 10, 2020

Nun, wir wissen jetzt viel mehr über Starfield, einschließlich der Tatsache, dass es im Jahr 2023 erscheint - aber leider bedeutet das, dass TES 6 immer noch auf Eis liegt. Bethesda-Chef Todd Howard bestätigte in einem Interview mit IGN im Juni 2022, dass sich das nächste Elder Scrolls-Spiel noch in der Vorproduktion befindet.

Das bedeutet, dass wir nicht gerade optimistisch sind, was den Veröffentlichungstermin angeht. Realistisch betrachtet ist Ende 2025 der früheste Zeitpunkt, zu dem es fertiggestellt werden könnte, und wir denken, dass 2026 ein besserer Zeitpunkt ist, wenn nicht sogar noch später.

Schauplatz und Geschichte von The Elder Scrolls 6

Auch wenn es noch eine Weile hin ist, können wir zum Glück schon einige fundierte Vermutungen über den Inhalt des Spiels anstellen. Zum einen wird es mit ziemlicher Sicherheit in Tamriel spielen, dem fiktiven Kontinent, auf dem bisher alle Elder-Scrolls-Spiele angesiedelt waren und der sich aus mehreren Regionen zusammensetzt, die sich im Laufe der Geschichte verändert haben.

Viele frühere The Elder Scrolls-Spiele haben diese Regionen bereits in ihren Namen übernommen - Skyrim, Morrowind und so weiter - und es wird allgemein angenommen, dass TES6 diesem Beispiel folgen wird. Aber wie werden der Name und der Schauplatz lauten? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten - Valenwood, Elsweyr, Akavir und mehr - aber unsere Vorhersage ist, dass es eine von drei Möglichkeiten geben wird.

Die erste große Option ist Schwarzmarsch, das südöstlichste Gebiet Tamriels, das dem Spiel die Möglichkeit gibt, eine andere Landschaft als die frostigen Länder von Skyrim zu erkunden. Es ist die Heimat der argonischen Echsenmenschen, die eine der Rassen Tamriels bilden. Der Name hat auch einen gewissen Klang, was immer hilfreich ist, wenn es darum geht, millionenschwere Spielefranchises zu verkaufen.

Eine andere Möglichkeit bietet der Trailer, den Bethesda oben veröffentlicht hat. Es sieht nach einem ziemlich trockenen Klima aus, was es zur Heimat der Khajit machen könnte - katzenartige Humanoide, die zu Fanlieblingen geworden sind. Damit würde das Spiel in Elsweyr spielen.

Ein aktueller Spitzenreiter ist schließlich die Theorie, dass wir in Hammerfell landen werden - angeheizt durch einen neuen und kryptischen Tweet vom offiziellen Twitter-Handle der Serie:

Die Vergangenheit umschreiben und die Zukunft kartografieren.

Auf ein frohes neues Jahr! pic.twitter.com/bL44CzLDIE- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Zwischen den seltsam platzierten Kerzen und dem Vorhandensein von Hammerfell im Süden von Skyrim sind die Leute überzeugt, dass dies ein Hinweis auf den Schauplatz des nächsten großen Spiels ist. Im Moment sind das aber leider alles nur Spekulationen, und offizielle Informationen werden wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen - und das alles, während Elder Scrolls Online weiterhin Tamriel erforscht, was bedeutet, dass es sich bei den Teasern durchaus um neue Erweiterungen für das MMO und nicht um ein neues Spiel handeln könnte.

Natürlich gibt es auch außerhalb des Settings eine große Vielfalt an Geschichten, die das Spiel erzählen könnte. Wird es eine weitere Geschichte über einen gefallenen Gott geben, der seine Wiedergeburt sucht, oder über einen lange angekündigten Untergang, der in friedliche Länder zurückkehrt? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwer zu sagen.

The Elder Scrolls 6-Plattformen?

Was wir mit größerer Sicherheit sagen können, ist, für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird - wir können jetzt ziemlich sicher sein, dass es ein reiner Next-Gen-Titel ist. Die PS4 und die Xbox One könnten zwar auch in ein paar Jahren noch neue Spiele bekommen, aber wir bezweifeln, dass sie mit dem, was Bethesda grafisch auf die Beine stellt, umgehen können.

Der springende Punkt ist jedoch, dass Bethesda jetzt im Besitz von Microsoft ist, so dass TES6 für die PS5 nicht mehr in Frage kommt. Bei einem kürzlich abgehaltenen Rundtischgespräch sagte Phil Spencer, dass Bethesda-Spiele exklusiv für Plattformen erhältlich sein werden, die Game Pass anbieten können.

Das bedeutet, dass das Spiel im Moment nur für einige wenige Plattformen erscheinen kann: Xbox Serie X, Serie S und PC. Hinzu kommt, dass die Ankündigung, dass Bethesdas nächstes Spiel, Starfield, nicht für die PlayStation erscheinen wird, es so gut wie sicher macht, dass dies auch für The Elder Scrolls gilt.

Obwohl auch die Nintendo Switch die notwendige Portierung von Skyrim erhalten hat, sieht diese an einigen Stellen mehr als nur ein wenig holprig aus. Wir denken also, dass es eine sichere Annahme ist, dass Nintendos super kleine Konsole nicht in der Lage sein wird, das neue Elder Scrolls-Spiel zu bewältigen, es sei denn, Nintendo ändert die Hardware grundlegend.

Spielablauf von Elder Scrolls 6

Was das Gameplay angeht, so können wir auch einige sichere Annahmen darüber treffen, was Sie von TES6 erwarten können, unabhängig vom Setting. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein traditionelles Rollenspiel sein, bei dem Sie Ihren Abenteurer und Ihre Route durch die Spielwelt wählen können. Sie können in der ersten und dritten Person spielen und einen Zauberer, einen Krieger, einen gewandten Dieb oder einen heimlichen Attentäter erstellen - oder eine andere Kombination von Eigenschaften.

Es wird eine Hauptquest geben, die sich mit seismischen, kontinentalen Ereignissen befasst, aber auch zahllose kleinere, weniger zeitaufwändige Botengänge und Ermittlungen, die man in Angriff nehmen kann, so dass die Spielwelt eine gefühlt unendliche Menge an Inhalten für neue Spieler bereithält. Ist damit alles abgedeckt?

Dennoch gibt es natürlich Unbekannte, was Bethesda an seinen Systemen ändern könnte, sei es in Form eines detaillierteren Magiesystems, einer etwas komplexeren Schleicherei oder sogar eines überarbeiteten Kampfsystems mit etwas mehr Reaktionsfähigkeit.

Außerdem haben wir Ende 2020 gehört, dass Bethesda seine gesamte Gameplay-Engine überarbeitet, um sie an das Spiel anzupassen, so dass wir am Ende mit etwas weit weniger Vertrautem dastehen könnten, als Sie vielleicht denken.

In Anbetracht der gemischten Ergebnisse von Bethesda in der Welt der Online-Spiele - The Elder Scrolls Online läuft gut, Fallout 76... weniger gut - ist es auch fraglich, ob der Entwickler versuchen wird, Online-Elemente einzubauen. Wir halten das für etwas unwahrscheinlich, zumindest was den Mehrspielermodus angeht, wenn man das Erbe der Hauptspiele bedenkt, aber in diesem Stadium ist alles möglich.

