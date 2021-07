Top Gear startet seine eigene Gaming-Show online

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die BBC hat eine Online-Spin-off-Show von Top Gear gestartet. Es geht immer noch um Autos (lose), aber es werden Spiele anstelle von echten Fahrzeugen verwendet.

Es heißt Top Gear Gaming, wird in einem quadratischen Format produziert - besser für soziales Fernsehen - und wird von Julia Hardy und dem Spielejournalisten Mike Channell geleitet.

Ein paar Elemente aus dem Haupt-Top Gear wurden für die episodische 15-minütige Show angepasst, darunter Star in a Reasonably Still Car, das Forza Motorsport verwendet, um den Lauf um die Top Gear-Strecke nachzubilden.

Die erste Episode ist jetzt auf Facebook (und darunter) verfügbar, mit Influencer Gav Murphy von RKG als erster Gast.

Das Debüt beinhaltet auch ein Rennen in einem schwarzen Taxi durch London in Watch Dogs: Legion.

Es ist noch nicht bekannt, wie viele Episoden es in der Serie geben wird oder ob es sich um eine wöchentliche Show handelt.

Es ist auch unklar, wann das Haupt-Top Gear zu BBC One zurückkehren wird. Nach dem traurigen Tod der ehemaligen Co-Moderatorin und Rennfahrerin Sabine Schmitz wurde jedoch im April eine besondere Folge gezeigt. Ich stellte die Rückkehr mehrerer anderer ehemaliger Gastgeber vor, darunter Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc und Rory Reid.

Sie können es hier auf BBC iPlayer nachholen.