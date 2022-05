Asus ROG Swift ist das "weltweit erste" 500Hz G-Sync Gaming-Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus hat den "weltweit ersten" 500Hz G-Sync Gaming-Monitor angekündigt.

Der Asus ROG Swift 500Hz Gaming-Monitor ist in erster Linie für eSports konzipiert und wurde während der Computex-Keynote von Nvidia am Montag enthüllt.

Der Bildschirm wurde von Grund auf für wettbewerbsorientiertes PC-Gaming entwickelt und verwendet ein proprietäres E-TN-Panel (eSports TN), das über einen Nvidia G-Sync eSports-Modus mit einstellbarer Vibration verfügt.

Außerdem ist es Reflex-optimiert und unterstützt den Nvidia Reflex Analyzer, der in Kombination mit einer Reflex-optimierten Maus und einer GeForce-Grafikkarte Echtzeitstatistiken zur End-to-End-Latenz liefert.

Das Highlight ist natürlich die atemberaubende Bildwiederholrate von 500 Hz, die in Verbindung mit einem fähigen PC-Gaming-System den Spielern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.

Mehr zu den Vorteilen höherer Bildwiederholraten und geringerer Latenzzeiten erfahren Sie auch in unserem aktuellen Interview mit einem eSports-Konkurrenten und Nvidia GeForce-Produktmanager für die Sonderausgabe des Pocket-lint-Podcasts zur PC Gaming Week.

Während der Nvidia Keynote wurden außerdem vier neue Spiele angekündigt, die Reflex unterstützen.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis und Warstride Challenges werden sich zu CS:GO, Valorant, Overwatch und Rainbow Six Siege gesellen und die Anzeige von Echtzeitstatistiken auf einem unterstützten Monitor ermöglichen.

Mehr über die Nvidia Reflex-Technologie erfahren Sie hier.

Schreiben von Rik Henderson.