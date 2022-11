Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Football Manager 2023 ist ab sofort für verschiedene Geräte erhältlich, wobei die Touch-Edition endlich in die mobile Betreuung von Apple Arcade zurückkehrt.

Das bedeutet, dass FM 2023 Touch ohne zusätzliche Kosten für Arcade-Abonnenten für mehrere Apple-Produkte - iPhone, iPad, Mac und Apple TV - verfügbar ist. Und das bedeutet, dass es mit verschiedenen Steuerungsmethoden genauso gut funktionieren muss. Das ist etwas, das in der Vergangenheit nicht immer besonders intuitiv war.

Nehmen wir zum Beispiel das ursprüngliche Debüt des Spiels auf Konsolen. Sogar der Studioleiter von Sports Interactive, Miles Jacobson, ist der Meinung, dass die Verwendung von Controllern in der Vergangenheit alles andere als ideal war: "Um ehrlich zu sein, es war scheiße", erklärte er uns während einer Pressekonferenz am Set von Ted Lasso in der Nähe von London (interessanterweise in dem echten Presseraum des AFC Richmond, den Sie auf dem Bildschirm sehen).

"Das erste Konsolenspiel, das wir herausbrachten, war unmöglich zu steuern. Mein Rat an alle war, mit der Tastatur zu spielen."

Das liegt vor allem daran, dass das Konsolenspiel bisher von den PC- und Mobilteams von SI Games entwickelt wurde und nicht von einer eigenen Einheit. Aber das wurde jetzt behoben, und ein neues Konsolenteam kümmert sich um die Apple Arcade-Version sowie um die Xbox- und die kommende PS5-Ausgabe.

Stu Boyd, ehemaliger Produzent bei BBC Games und Codemasters, wurde wegen seiner konsolenspezifischen Erfahrung hinzugezogen: "Die Bildung eines maßgeschneiderten Konsolenteams im Studio hat uns dabei sehr geholfen", so Jacobson weiter.

"Die Tatsache, dass man einen Touchscreen oder einen Controller benutzen kann, ist für uns sehr wichtig. Wir haben also jemanden ins Studio geholt, der sich mit der Steuerung auskennt, und dieses Jahr ist sie viel einfacher zu bedienen."

Apple Arcade ist für neue Abonnenten in einem einmonatigen Testzeitraum kostenlos erhältlich. Normalerweise kostet der Zugang zu mehr als 200 Spielen, darunter auch Football Manager 2023 Touch, 4,99 € / 4,99 € / 4,99 € pro Monat.

Es ist auch als Teil eines Apple One Abonnements erhältlich, das bei 16,95 € pro Monat beginnt, aber auch Apple Music, Apple TV+ und andere Vorteile beinhaltet.

