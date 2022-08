Bomberman erscheint für iOS über Apple Arcade

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eines der größten Spiele aller Zeiten kommt auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Bomberman wird am 5. August in einem brandneuen Spiel von Konami auf Apple Arcade erscheinen.

Amazing Bomberman bietet frenetische Solo- oder Multiplayer-Action, wobei das klassische Labyrinth-Kampfspiel durch einen einzigartigen musikalischen Soundtrack ergänzt wird, der das Spielfeld verändert. Die Stages verändern sich im Takt des Rhythmus und geben dem Spiel einen modernen Twist.

Für den Einzelspielermodus gibt es einen Übungsmodus, während Online-Kämpfe und Kämpfe mit Freunden ebenfalls verfügbar sind.

Ebenfalls im August erscheint auf Apple Arcade die Fortsetzung eines der erfolgreichsten mobilen Endlos-Runner.

In Jetpack Joyride 2 muss Barry erneut durch das geheime Hauptquartier von Wissenschaftlern jetten, um deren Pläne zu vereiteln. Es wird ab dem 19. August erhältlich sein.

Apple Arcade erhält diesen Monat Plus-Versionen von zwei weiteren Spieleklassikern: My Talking Tom+ erscheint am 12. August und Love You to Bits+ am 26. August.

Beide enthalten alle In-App-Käufe, die zuvor für die beiden Titel veröffentlicht wurden, ohne zusätzliche Kosten.

Apple Arcade ist der Spiele-Abonnementdienst für iOS, iPadOS, MacOS und tvOS. Er kostet 4,99 £ / 4,99 $ pro Monat für den Zugriff auf mehr als 200 Spiele auf allen Apple-Geräten, mit einer einmonatigen kostenlosen Testphase.

Alternativ ist er in einem Apple One Abonnement enthalten, das bei 14,95 € pro Monat beginnt und Apple TV+, Apple Music und 500 GB iCloud+ Speicherplatz umfasst.

Schreiben von Rik Henderson.