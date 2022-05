Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am 20. Mai erscheint auf Apple Arcade ein neues Kart-Rennspiel, das das Gameplay von Mario Kart und Sonic Racing mit dem Humor von Zeichentrickserien wie Family Guy und American Dad verbindet.

Warped Kart Racers bietet die Möglichkeit, als 20 Charaktere aus den Serien sowie King of the Hill und Solar Opposites zu fahren. Sie können also mit Peter Griffin oder Hank Hill eine Runde im Einzelspieler- oder Acht-Spieler-Modus drehen.

Es gibt 16 verschiedene Rennstrecken zu befahren, die aus kultigen Episoden der jeweiligen Serie stammen.

Als Apple Arcade Spiel wird es für Abonnenten auf Mac, iPhone, iPad und Apple TV verfügbar sein, wobei der Spielverlauf in der Cloud gespeichert wird, so dass Sie Ihr Spiel auf jedem der Formate fortsetzen können.

Ebenfalls in Kürze für Apple Arcade erhältlich ist Badland Party, das brandneue Spiel im Badland-Universum.

Es hat einen ähnlichen grafischen Stil wie seine Vorgänger, bietet aber auch Multiplayer-Action für zwei bis vier Spieler, während du dich durch die Levels spielst. Es gibt auch einen Einzelspielermodus mit einem KI-Begleiter und der Möglichkeit, den Charakter zu wechseln.

Schließlich werden im Mai auch Goat Simulator+ und Pro Darts 2022+ in den Dienst aufgenommen.

Schreiben von Rik Henderson.