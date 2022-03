Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple soll angeblich die Idee einer Spielekonsole erforschen, wobei sowohl ein dediziertes Gerät als auch ein aufgerüstetes Apple TV-Gerät als mögliche Optionen im Gespräch sind.

Die Gerüchte stammen aus dem südkoreanischen Forum Clien, wo ein Nutzer behauptet, von Apples Wunsch, den Spielebereich zu erforschen, zu wissen.

"Es [das Leck] kommt aus Taiwan", heißt es in dem Kommentar.

"Es wird gemunkelt, dass sie eine Machbarkeitsstudie durchführen, indem sie auch externe Beratung in Anspruch nehmen. Derzeit werden verschiedene Methoden diskutiert, wie z.B. wie man ein offizielles Konsolengerät einbauen kann oder wie man Apple TV in eine Konsole verwandeln kann."

Der Nutzer hat auch angedeutet, dass Apple den Rat von bestimmten Spielefirmen wie Capcom und Ubisoft einholt.

Auf den ersten Blick erweckt das alles natürlich einen gewissen Verdacht.

Doch auch wenn die Quelle recht dürftig ist, ist dies derselbe Ort, an dem die ersten Details zum iPad Mini aufgetaucht sind, ebenso wie Samsungs RDNA 2-Integration seiner mobilen Chips, die Anfang des Jahres bestätigt wurde.

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich noch um reine Vermutungen, aber es ist auch nicht völlig undurchführbar. Es ist gut möglich, dass Apple seine Sorgfaltspflicht erfüllt und die Möglichkeit prüft, Apple TV zu einem vollwertigen Spielgerät weiterzuentwickeln - hoffentlich mit einem fortschrittlicheren Ansatz als dem, den wir in der Vergangenheit gesehen haben.

Wenn dem so ist, könnte es am Ende die Rolle von Google Stadia und Amazon Luna spielen und versuchen, mit der Xbox und Sony zu konkurrieren, aber nur die Zeit wird zeigen, ob das Unternehmen wirklich ernsthaft in den Konsolenmarkt einsteigen will.

Bis dahin können Sie zumindest Ihr iPhone mit dem Backbone One in eine Handheld-Konsole verwandeln.

Schreiben von Conor Allison.