Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schöpfer von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, wendet sich für sein nächstes großes RPG-Projekt an iOS und Apple Arcade.

Fantasian kommt später in diesem Jahr auf die Abonnement-Plattform und ein neuer Trailer zeigt, wie cool es sein könnte. In jedem Fall könnte es das Apple Arcade-Spiel sein, nach dem wir gesucht haben.

Es scheint den frühen Final Fantasy JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen und einem isometrischen Standpunkt viel zu verdanken. Die Kulissen bestehen jedoch aus mehr als 150 handgefertigten Dioramen, die ein greifbares, fotografisches Gefühl vermitteln.

Ein zweiter Trailer enthüllt einige Details der Handlung. Der Hauptprotaganist Leo erwacht aus einer Explosion und befindet sich in einem mysteriösen, magischen Land.

Der Soundtrack wurde auch von Nobuo Uematsu, einem weiteren Star von Final Fantasy, komponiert. Seine Arbeit erscheint auch in Lost Odyssey und Blue Dragoon (ein weiteres paar erstklassige JRPGs, die wir im Laufe der Jahre genossen haben).

Es gibt noch kein Wort darüber, wann Fantasian in Apple Arcade erscheinen könnte, außer für "2021". Es befindet sich jedoch seit drei Jahren in der Entwicklung. Erwarten Sie also viel Fanfare, wenn dies der Fall ist.

Es kann auf iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV und macOS abgespielt werden. Wir haben noch keine Mindestspezifikation oder Betriebssystemversionen.

Schreiben von Rik Henderson.