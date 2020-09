Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat seine App Store-Regeln geändert und sich darauf ausgewirkt, wie iOS-Benutzer Cloud-basierte Spiele-Streaming-Dienste von ihrem iPhone und iPad nutzen können.

Apple teilte CNBC mit, dass Spiele-Streaming-Dienste wie Microsoft xCloud oder Google Stadia jetzt zulässig sind. Jedes Streaming-Spiel muss jedoch auch "direkt aus dem App Store" heruntergeladen werden können, und jedes Update dieser Spiele muss bei Apple eingereicht werden, bevor es jemals möglich ist an iOS-Benutzer gestreamt werden.

Mit anderen Worten, Microsoft und Google können keine Apps für ihre Spiele-Streaming-Dienste erstellen, die uneingeschränkten Zugriff auf Streaming-Spiele bieten, die nicht von Apple genehmigt wurden. Unternehmen, die ihre Spiele über xCloud und Stadiamust verfügbar machen möchten, stellen sie als einzelne Downloads im App Store zur Verfügung.

Wie The Verge jedoch feststellte, müssen Studios keine vollständigen Downloads ihrer Spiele erstellen, die lokal auf dem iPhone oder iPad ausgeführt werden, da sie stattdessen "Clients und Hybrid-Streaming-Apps" erstellen können. In der Zwischenzeit können Cloud-Gaming-Anbieter wie Microsoft und Google Apps erstellen, die diese Apps sammeln und mit ihnen verknüpfen.

Alle Spiele oder Streaming-Apps müssen natürlich den üblichen App Store-Regeln von Apple entsprechen, einschließlich der umstrittenen 30-Prozent-Kürzung.

Google hat die neuen App Store-Regeln noch nicht kommentiert, obwohl Microsoft die folgende Erklärung abgegeben hat:

"Dies bleibt eine schlechte Erfahrung für Kunden. Spieler möchten wie bei Filmen oder Songs direkt aus einem kuratierten Katalog in ein Spiel innerhalb einer App springen und müssen nicht mehr als 100 Apps herunterladen, um einzelne Spiele aus der Cloud zu spielen." Wir sind bestrebt, die Spieler in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, und eine großartige Erfahrung zu bieten, ist der Kern dieser Mission. "

Nachfolgend finden Sie die überarbeiteten Regeln von Apple für das Streaming von Spielen:

4.9 Streaming-Spiele

Streaming-Spiele sind zulässig, solange sie allen Richtlinien entsprechen. Beispielsweise muss jedes Spiel-Update zur Überprüfung eingereicht werden, Entwickler müssen geeignete Metadaten für die Suche bereitstellen, Spiele müssen den In-App-Kauf verwenden, um Features oder Funktionen freizuschalten usw. Natürlich Es gibt immer offene Internet- und Webbrowser-Apps, mit denen alle Benutzer außerhalb des App Store erreicht werden können.

4.9.1 Jedes Streaming-Spiel muss als einzelne App an den App Store gesendet werden, damit es über eine App Store-Produktseite verfügt, in Diagrammen und in der Suche angezeigt wird, Benutzerbewertungen und -bewertungen enthält und mit ScreenTime und anderen Kindersicherungs-Apps verwaltet werden kann. wird auf dem Gerät des Benutzers usw. angezeigt.

4.9.2 Streaming-Spieledienste bieten möglicherweise eine Katalog-App im App Store an, um Benutzern zu helfen, sich für den Dienst anzumelden und die Spiele im App Store zu finden, vorausgesetzt, die App entspricht allen Richtlinien, einschließlich der Möglichkeit, für eine zu bezahlen Abonnement mit In-App-Kauf und Verwendung Mit Apple anmelden. Alle in der Katalog-App enthaltenen Spiele müssen mit einer einzelnen App Store-Produktseite verknüpft sein.

Hier können Sie auch das Änderungsprotokoll der App Store-Richtlinien von Apple anzeigen .

Schreiben von Maggie Tillman.