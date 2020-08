Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cloud-Spiele verursachen für Apple im Moment einen Sturm, falls Sie die ganze Geschichte verpasst haben. Das Fehlen von Apps wie Google Stadia und Project xCloud von iOS wurde durch etwas mehr Kontext konkretisiert.

Grundsätzlich ist Apple mit der Fähigkeit dieser Dienste, neue Spiele zu ihren Dienstplänen hinzuzufügen, die die Genehmigungsprozesse von Apple nicht durchlaufen würden, nicht einverstanden. Daher werden sie von der Plattform blockiert, was bei Google und Microsoft zu keinerlei Ärger führt.

All dies wurde durch Apples hochkarätiges Spucken mit Epic Games über Zahlungsmethoden innerhalb von Spielen noch verstärkt, und wir alle wissen, was als Ergebnis passiert ist - Fortnite ist aus dem App Store .

Eine neue Patentveröffentlichung von Apple, die vom Team von Patently Apple entdeckt wurde , verdichtet die Handlung wohl noch weiter, wenn es um Apples Spielpläne geht.

Mit dem Titel "Aktivieren des interaktiven Dienstes für Cloud-Rendering-Spiele in 5G-Systemen" handelt es sich um eine skizzierte Blaupause dafür, wie Apple 5G-Netzwerke verwenden kann, um seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst zu betreiben.

Um klar zu sein, Apple meldet viele Patente an und viele von ihnen führen zu nichts, aber dies scheint darauf hinzudeuten, dass zumindest herausgefunden wird, wie ein solcher Dienst auf seinen Geräten funktionieren würde.

Ebenso wäre es jetzt wahrscheinlich nicht an der Zeit, über einen neuen proprietären Cloud-Gaming-Dienst zu singen und zu tanzen, wenn er Herz und Verstand an der Front des Wettbewerbs gewinnen will.

Da Apple Arcade etwas von der relevanten Frontlinie abweicht, muss dieser Service möglicherweise in Ordnung gebracht werden, bevor ehrgeizigere Pläne umgesetzt werden können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.