(Pocket-lint) - Epic Games hat mutig auf ein In-App-Zahlungssystem umgestellt, um die umstrittene 30-Prozent-Gebühr von Apple zu umgehen. Als Reaktion darauf hat Apple den beliebten Battle Royale-Titel des Entwicklers, Fortnite , umgehend aus dem App Store entfernt.

Apple hat in den letzten Monaten vermehrt kartellrechtliche Beschwerden von mehreren Entwicklern und Publishern erhalten. Sie haben im Wesentlichen argumentiert, dass Apple eine zu große Kürzung ihrer Einnahmen in Kauf nimmt, die gesamte Macht besitzt und nicht alle fair behandelt. Tim Sweeney, CEO von Epic, gehört zu den vielen, die seit langem Änderungen an der Art und Weise fordern, wie Unternehmen wie Apple mit Entwicklern Geschäfte machen.

Die derzeitige Eskalation scheint daher ein geplanter Ansatz für Epic zu sein. Der Entwickler veröffentlichte ein Video über Apples legendäre Anzeige von 1984 (oben) und eine FAQ-Seite, auf der dargelegt wird, wie das In-App-Zahlungssystem zu niedrigeren Preisen führt. Der Kauf von beispielsweise 1.000 V-Dollar kostet jetzt 7,99 US-Dollar, während dieser Betrag durch die Zahlungsabwicklung von Apple zuvor 9,99 US-Dollar kosten würde.

Apple gab eine lange Antwort heraus (siehe unten) und behauptete, Epic Games verstoße gegen die App Store-Richtlinien, die für jeden Entwickler gelten:

„Heute hat Epic Games den unglücklichen Schritt unternommen, gegen die App Store-Richtlinien zu verstoßen, die für jeden Entwickler gleichermaßen gelten und den Store für unsere Benutzer sicher machen sollen. Infolgedessen wurde ihre Fortnite-App aus dem Store entfernt. Epic hat eine Funktion in seiner App aktiviert, die nicht von Apple überprüft oder genehmigt wurde, und dies mit der ausdrücklichen Absicht, die App Store-Richtlinien für In-App-Zahlungen zu verletzen, die für jeden Entwickler gelten, der digitale Waren oder Dienstleistungen verkauft.

Epic hat seit einem Jahrzehnt Apps im App Store und profitiert vom App Store-Ökosystem - einschließlich seiner Tools, Tests und Distributionen, die Apple allen Entwicklern zur Verfügung stellt. Epic stimmte den Bedingungen und Richtlinien des App Store frei zu und wir sind froh, dass sie im App Store ein so erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben. Die Tatsache, dass ihre Geschäftsinteressen sie nun dazu veranlassen, auf eine besondere Vereinbarung zu drängen, ändert nichts an der Tatsache, dass diese Richtlinien gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Entwickler schaffen und das Geschäft für alle Benutzer sicher machen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um mit Epic zusammenzuarbeiten, um diese Verstöße zu beheben, damit Fortnite an den App Store zurückgegeben werden kann. “

Epic Games hat jetzt eine Zivilklage gegen Apple eingereicht, in der Hoffnung zu beweisen, dass Apples App Store ein Monopol ist. Es wird auch eine einstweilige Verfügung über Gebühren angestrebt, um einen „fairen Wettbewerb“ bei der Verteilung von Apps zu ermöglichen. Beachten Sie, dass Epic Games sein In-App-eigenes Zahlungssystem in der Android-Version von Fortnite implementiert hat und Google Fortnite noch nicht über den Google Play Store gestartet hat.

Epic Games hat als Antwort auf Apple juristische Dokumente eingereicht. Weitere Informationen finden Sie hier: https://t.co/c4sgvxQUvb - Fortnite (@FortniteGame), 13. August 2020

Die Beschwerde von Epic Games gegen Apple lautet:

„Epic bringt diese Klage ein, um Apples unfaire und wettbewerbswidrige Maßnahmen zu beenden, die Apple unternimmt, um sein Monopol in zwei unterschiedlichen, milliardenschweren Märkten rechtswidrig aufrechtzuerhalten: (i) dem iOS App Distribution Market und (ii) der iOS In-App Payment Verarbeitungsmarkt (jeweils wie unten definiert). "

Wenn Sie das Spiel für iOS-Benutzer von Fortnite bereits heruntergeladen haben, können Sie trotzdem darauf zugreifen. Neue Spieledownloads sind jedoch nicht mehr verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.