(Pocket-lint) - Apple hat einen eigenen Spieleabonnementservice als Teil des App Store: Apple Arcade.

Es bietet mehr als 100 Spiele für eine monatliche Gebühr, die auf mehreren Plattformen gespielt werden können. Die meisten davon sind "neu und exklusiv".

Alle In-App-Käufe und herunterladbaren Inhaltserweiterungen sind enthalten, und die Liste der verfügbaren Titel wird regelmäßig aktualisiert, sodass immer neue Spiele darauf warten sollten, gespielt zu werden.

Hier finden Sie alles, was Sie über Apple Arcade wissen müssen.

Apple Arcade ist ein Abonnementdienst, mit dem Sie sofort auf eine große Bibliothek von Spielen zugreifen können, um sie gegen eine monatliche Gebühr auf mehreren Geräten zu spielen.

Die Spiele wurden von Apple ausgewählt und umfassen verschiedene Genres, darunter Familie, Puzzle, Sport, Rollenspiel und Strategie. Es gibt sogar eine Kategorie, die Spiele für "Anfänger" vorschlägt.

Jedes Spiel ist ohne zusätzliche Kosten erhältlich, einschließlich aller Gegenstände im Spiel und herunterladbarer Inhalte.

Es handelt sich nicht um eine Cloud-Gaming-Plattform wie Google Stadia oder Microsoft Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate , sondern eher um den Hauptdienst von Xbox Game Pass . Sie laden Spiele vollständig auf Ihr Gerät herunter und können sie so oft spielen, wie Sie möchten.

Sie verfügen auch über Cross-Save, sodass Ihr Fortschritt auf einem Gerät auf einem anderen Gerät sofort wiederhergestellt wird, falls Sie wechseln.

Apple Arcade ist in 150 Ländern erhältlich, einschließlich Großbritannien und den USA. Grundsätzlich ist es überall dort verfügbar, wo Zugriff auf den Apple App Store besteht.

Apple Arcade kostet £ 4.99 / $ 4.99 pro Monat All-in. Neue Abonnenten erhalten zunächst eine einmonatige kostenlose Testphase.

Es gibt keine zusätzlichen versteckten Kosten, ohne In-App-Kauf oder Werbung in Apple Arcade-Spielen.

Das Apple-Servicepaket für Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + und Fitness + wurde im Oktober 2020 eingeführt. Das bedeutet, dass Sie Apple Arcade jetzt über eine von drei verschiedenen Apple One-Bundle-Ebenen abonnieren können: Individual, Family und Premier. Die Einzel- und Familienpläne von Apple One sind in über 100 Ländern und Regionen erhältlich, einschließlich in den USA und in Großbritannien. Der Premier-Plan wurde ebenfalls eingeführt, jedoch nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

So viel kostet jede Apple One-Stufe beim Start:

Individuell: Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat.

Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat. Familie: Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat.

Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat. Premier: Beinhaltet alle anderen Vorteile, erhöht jedoch den iCloud-Speicher auf 2 TB pro Monat und erweitert den News + -Magazin- und Zeitungsservice sowie den neu angekündigten Fitness + -Service um Abonnements für 29,95 GBP / 29,95 USD pro Monat.

Erstabonnenten können die folgenden Schritte ausführen, um Apple One zu abonnieren:

Öffnen Sie die App Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät. Gehen Sie zu Ihrem Namen oben in den Einstellungen. Wählen Sie das Menü Abonnements . Wählen Sie Get Apple One. Wählen Sie die gewünschte Apple One-Stufe aus. Wählen Sie Kostenlose Testversion starten .

Wenn Sie bereits ein Apple-Abonnement wie Apple Arcade haben, erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung für alle verbleibenden Tage Ihres bestehenden Abonnements.

Als weiteres Sahnehäubchen kann eine ganze Familie (mit bis zu sechs Mitgliedern) über die vorhandene Family Share-Funktion von Apple auf beliebig viele Spiele im Rahmen desselben monatlichen Abonnements zugreifen.

Apple Arcade funktioniert nicht nur auf iOS-Geräten .

Neben iPhone und iPad können Sie die verfügbaren Spiele auf Ihrem Fernseher über eine Apple TV- Set-Top-Box spielen. Sie stehen auch Benutzern eines iMac oder MacBook zur Verfügung. Und iPod touch- Besitzer müssen sich nicht ausgelassen fühlen, da dies auch auf diesem tragbaren Gerät funktioniert.

MFi Bluetooth-Gamecontroller werden von einigen Spielen unterstützt. Geräte mit iOS 13 , iPadOS 13 , macOS Catalina und tvOS 13 oder höher können auch über Bluetooth mit Xbox One- und PS4 DualShock 4-Controllern verbunden werden.

Viele der im Dienst verfügbaren Spiele sind "neu und exklusiv" für mobile Plattformen.

Apple arbeitet mit einer Vielzahl von Entwicklungspartnern zusammen, darunter Sega, Konami, Lego, Bossa Studios und das Cartoon Network. Jeder bietet regelmäßig Spiele an.

Das Arcade-Sortiment wird von Apples Team von Hand kuratiert und enthält weder Werbung noch Anzeigenverfolgung oder zusätzliche Einkäufe. Apple trägt auch zu den Entwicklungskosten bei und wird in seinem eigenen Licht zu einem Spielehersteller.

Wie bereits erwähnt, stehen Hunderte von Spielen für alle Spielstile zur Verfügung. Drei unserer Favoriten sind:

Ein dröhnender Soundtrack und eine psychedelische Farbpalette bedeuten, dass Sie während der ersten 10 Minuten dieses von Annapurna entwickelten Spiels nicht wirklich eine Vorstellung davon haben, was los ist oder ob Ihre Taps und Swipes tatsächlich einen Einfluss haben.

Das ist in Ordnung, denn sobald sich Ihr Gehirn auf das eingestellt hat, was es sieht und hört, wird dieses verträumte Spiel über Motorradfahren, Skateboarden, Tanzkämpfe, Laserschießen, Schwertschwingen und Herzensbrechen bald auf Ihnen wachsen. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, es zu vervollständigen, reicht der Soundtrack aus, um es trotzdem im Hintergrund laufen zu lassen.

Mini Motorways ist die Fortsetzung von Mini Metros und stellt Sie vor die einfache Herausforderung, Menschen von zu Hause zur Arbeit zu bringen, indem Sie langsam eine weitläufige Metropole bauen.

Wenn das einfach klingt, dann deshalb, weil es von Anfang an so ist. Mit dem Aufbau des Spiels steigt jedoch auch Ihr Stresslevel, da Sie Ampeln, Brücken und Autobahnen platzieren müssen, um die Menschen durch die Stadt zu bringen, ohne aus der Spur zu geraten. Was als ruhig und beruhigend beginnt, kann bald sehr chaotisch werden. Erwarten Sie, dass Sie die Zeit sehr schnell aus den Augen verlieren.

Ganz einfach eines der besten Spiele auf Apple Arcade und wirklich lustig. Was zum Golf? ist ein Minigolfspiel mit einem großen Unterschied - Sie müssen nicht unbedingt einen Ball in ein Loch schlagen.

Stattdessen kann alles und jedes zum Ball werden, je nach Level und Teil des Spaßes besteht darin, herauszufinden, um welchen Gegenstand es sich handelt, den Sie jedes Mal zur Flagge streichen müssen. Es ist einfach, aber völlig effektiv und macht unglaublich süchtig.

