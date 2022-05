Amazons Prime Gaming bietet jetzt auch kostenlose Pokémon Go-Goodies

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Gaming-Service hat sich mit dem Pokémon Go-Entwickler Niantic zusammengetan, um kostenlose In-Game-Goodies anzubieten.

Prime Gaming bietet jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen PC-Spielen und stellt regelmäßig In-Game-Inhalte für eine Reihe verschiedener Titel zur Verfügung. Das Angebot ist als Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten verfügbar, und jetzt können auch Pokémon Go-Spieler an der Aktion teilnehmen.

squirrel_widget_237190

Die Angebote werden im Laufe der nächsten Monate" kommen, wobei alle zwei Wochen Bonusartikel für Trainer kostenlos zur Verfügung stehen. Dazu gehören Pokébälle, Max Revive und vieles mehr.

Das erste Paket ist ab sofort erhältlich und enthält 30 Pokébälle, fünf Max Revive und ein Star Piece, die abgeholt werden können. Es wurde zeitlich auf den Pokémon GO May Community Day abgestimmt, der am kommenden Samstag, den 21. Mai 2022, von 11 bis 14 Uhr Ortszeit stattfindet.

Die Bundles können hier auf der Prime Gaming-Website eingelöst werden. Sie erhalten einen Code, der online eingelöst werden kann (für iOS- und Android-Nutzer) oder im Spiel selbst, wenn Sie auf Android spielen.

Zu den weiteren angebotenen Spielinhalten gehören FIFA Ultimate Team-Pakete für FIFA 22, Madden NFL 22-Pakete, Fall Guys-Pakete und vieles mehr.

Die besten Xbox-Angebote für den Amazon Prime Day 2021: Xbox Series X/S und Xbox One Spiele, Zubehör und mehr von Rik Henderson · 19 Kann 2022

Schreiben von Rik Henderson.