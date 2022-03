Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach monatelangen Tests ist Amazons Cloud-basierter Spiele-Streaming-Dienst Luna nun offiziell in den USA mit einigen interessanten neuen Vorteilen gestartet.

Luna wurde erstmals Ende 2020 angekündigt und war bisher nur für eine begrenzte Anzahl von Personen im Rahmen eines "Early Access"-Programms verfügbar. Jetzt kann es jeder in den USA nutzen, und es bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter drei zusätzliche "Kanäle" und kostenlose Spiele für Amazon Prime-Mitglieder.

Bei den Luna-Kanälen handelt es sich eigentlich um Spielepakete, die man monatlich abonnieren kann. Derzeit bietet Amazon den primären Luna Plus-Kanal für 5,99 US-Dollar pro Monat, den Ubisoft Plus-Kanal für 17,99 US-Dollar pro Monat und den Family-Kanal für 2,99 US-Dollar an. Der jüngste neue Kanal, den Amazon einführt, heißt Prime Gaming Channel. Wie der Xbox Game Pass von Microsoft bietet er Prime-Mitgliedern einige kostenlose Spiele an. Im März haben Prime-Mitglieder zum Beispiel Zugang zu Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! und Flashback.

Die beiden anderen neuen Kanäle kosten 4,99 US-Dollar pro Monat und heißen Retro Channel und Jackbox Games Channel. Der Retro Channel enthält klassische Spiele wie Street Fighter II und Metal Slug 3, während der Jackbox Games Channel alle acht Jackbox Party Pack-Titel sowie eine neue Luna Couch-Funktion enthält, mit der andere Freunde mitspielen können, auch wenn sie kein Luna-Abonnement haben.

Zusätzlich zu diesen Kanälen fügt Amazon eine native Unterstützung für Twitch hinzu, so dass Sie einen Knopf drücken können, um Ihr Spiel mit einem Kamera-Overlay zu streamen. Es gibt auch einen QR-Code für diejenigen, die auf Fire TV spielen, so dass sie ihr Telefon verbinden können, um es als Webkamera zu verwenden. Amazon bietet auch die Möglichkeit, ein iPhone oder Android-Telefon als Controller zu verwenden, wenn Sie auf Fire TV spielen.

Mehr über Luna und die Funktionsweise des Dienstes finden Sie in der Anleitung von Pocket-lint:

Schreiben von Maggie Tillman.