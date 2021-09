Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat heute einen größeren Schub seines Videospiel-Streaming-Dienstes Luna angekündigt, da das Unternehmen hofft, Benutzer mit neuen Kanälen wie einem für Retro-Gaming-Klassiker und einem anderen für familienfreundliche Titel zusammen mit einer neuen Luna-Couch anlocken zu können Modus zum schnellen Einladen und Spielen mit Freunden.

Luna Couch funktioniert ähnlich wie ein Zoom- Meeting. Grundsätzlich können Spieler einen Einladungslink oder einen Code an einen Freund oder ein Familienmitglied senden, und selbst wenn diese Person Luna nicht abonniert hat, können sie immer noch ein Multiplayer-Spiel zusammen mit dem ursprünglichen Mitglied spielen, das sie eingeladen hat.

Das Unternehmen hofft, mehr Benutzer für den Service zu interessieren, sodass Amazon Prime-Mitglieder in den USA nur eine Woche lang Luna kostenlos ohne Einladung spielen können. Diese Aktion läuft vom 9. September bis zum 15. September. Wenn Sie sich also in den USA befinden und schon einmal neugierig auf den Spiele-Streaming-Dienst waren, ist jetzt Ihre beste Chance, es auszuprobieren.

Wenn Sie ein Fire TV oder Fire Tablet besitzen, können Sie bei Amazon die Luna-App herunterladen und sofort mit dem Spielen beginnen – keine Einladung erforderlich.

Was das gesamte Kanalsystem betrifft, funktioniert Luna ähnlich wie das Kabelfernsehen: Sie abonnieren bestimmte „Kanäle“, die sich um ein bestimmtes Thema drehen, zu einem monatlichen Festpreis. Je mehr Kanäle Sie abonnieren, desto mehr Spiele haben Sie Zugriff.

Heute führt Amazon den Family Channel ein, der 35 freundliche Titel für nur 2,99 US-Dollar pro Monat anbietet. Laut dem vielversprechenden Retro-Kanal von Amazon bieten sie keine Details dazu, wann dies veröffentlicht werden könnte oder was wir in Bezug auf die Preise erwarten sollten wird Klassiker wie Another World, Dragons Lair, King of Fighters und viele mehr nacherleben.

Das Unternehmen stellt außerdem fest, dass der Preis des Ubisoft+-Kanals ab dem 30. September von 14,99 US-Dollar pro Monat auf 17,99 US-Dollar pro Monat steigen wird .

Amazon Luna wird in Großbritannien noch nicht angeboten.

Sehen Sie sich hier die vollständige Pressemitteilung von Amazon über alle neuen Funktionen von Luna an .