Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazons Cloud-Spiele-Streaming-Dienst Luna wird Amazon Prime-Mitgliedern am Prime Day 2021 zur Verfügung stehen. Um Luna zu testen, mussten Sie bisher Zugang anfordern oder sich über ein unterstütztes Fire TV-Gerät anmelden. Aber nur für diese begrenzte Zeit können Prime-Abonnenten in den USA ab dem 21. Juni mit einer 7-tägigen Testversion beginnen.

Denken Sie daran, dass der Prime Day dieses Jahr am 21. Juni und 22. Juni stattfindet. Sehen Sie sich die Guides von Pocket-lint zu den besten US- und UK-Angeboten für den Prime Day 2021 an:

Laut 9to5Google reduziert Amazon seinen dedizierten Luna-Controller ab dem 14. Juni um 30 Prozent. Das Bundle mit dem Luna-Controller und dem Fire TV Stick 4K ist 40 US-Dollar günstiger. Luna, das mit Microsoft xCloud oder Google Stadia konkurriert, funktioniert auf Windows-PC, Mac, Fire TV und im Web auf iOS- und Android-Telefonen.

Normalerweise kostet Luna 5,99 US-Dollar pro Monat. Es beinhaltet den Zugriff auf Spiele wie Control, GRID und Metro Exodus. Sie können auch 14,99 US-Dollar pro Monat bezahlen, um den Beta-Kanal von Ubisoft Plus zu erhalten, der eine breite Palette von Ubisoft-Spielen und Franchises von Assassins Creed bis FarCry umfasst.

Hier erfahren Sie mehr über Amazon Luna in unserem Leitfaden.

Schreiben von Maggie Tillman.