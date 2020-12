Der Luna Cloud-Gaming-Service von Amazon ist für Android-Telefone verfügbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Luna, Gaming - Service von Amazon - Cloud , auf Android jetzt verfügbar ist, hat Amazon angekündigt . Sie müssen nicht wie die iOS-Version eine unabhängige Luna-App herunterladen, da Sie über den Chrome-Webbrowser auf Ihrem Android-Gerät auf den Dienst zugreifen können.

Luna, das Anfang Oktober über Web-Apps auf PC, Mac, Fire TV sowie auf iPhone und iPad eingeführt wurde, kostet für Luna Plus 5,99 USD pro Monat und bietet Spiele von vielen verschiedenen Herausgebern an. Es bietet auch Ubisoft Plus für 14,99 USD pro Monat. Wenn Sie für den Ubisoft Plus-Kanal bezahlen, können Sie auch über den PC und den Google-Cloud-Gaming-Dienst Stadia auf Ubisoft Plus zugreifen. Denken Sie daran, dass Luna derzeit nur in den USA erhältlich ist.

Um einen frühen Zugang anzufordern, klicken Sie hier . Wenn Sie jedoch bereits frühzeitig Zugriff haben, können Sie Luna jetzt auf Android spielen. Das Video unten erklärt mehr.

Hey @ TheCodeB00K , wie Raghu vom Team Luna weiter unten erklärt, müssen Sie nicht lange auf Android-Unterstützung warten (oder überhaupt nicht). Spielen Sie Luna jetzt mit frühem Zugriff: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 - Amazon Luna (@amazonluna), 15. Dezember 2020

Beim Start sagte The Verge, dass Luna für Android auf den folgenden Smartphones funktioniert (mit Android 9 oder höher und mit Chrome Version 86 oder neuer):

Pixel 4XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

Sie können Spiele mit dem Luna-Controller von Amazon sowie mit dem PlayStation 4- oder Xbox One-Controller spielen. Um mehr über Luna zu erfahren, lesen Sie unseren Leitfaden hier.

Schreiben von Maggie Tillman.