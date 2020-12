Amazon UK kontaktiert "gestohlene" PS5-Kunden, um zu sagen, dass sie eine Ersatzkonsole bestellen können

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem Amazon UK sie zurückerstattet und ihnen verschiedene Guthabenbeträge gewährt hat, hat es erneut Kontakt zu Personen aufgenommen, die eine PlayStation 5 bestellt, diese aber nicht erhalten haben.

Diesmal ist die Nachricht jedoch besser - sie können die Konsole nachbestellen, indem sie sich einfach an den Kundendienst wenden. Amazon hat in einer früheren Nachricht angedeutet, dass dies möglich sein würde, aber es war nicht klar, dass dies definitiv der Fall sein würde. Nach der Bestätigung sollten die Kunden ihre Konsole innerhalb von 14 Tagen haben ... vorausgesetzt, sie werden nicht erneut gestohlen - die Untersuchung von Amazon ist noch nicht abgeschlossen.

Die folgende E-Mail wurde an einen betroffenen Kunden von Amazon UK gesendet, der anstelle der Konsole Hundefutter erhalten hat. Wie in einigen anderen Fällen konnte der Fahrer "die Immobilie nicht finden", um am nächsten Tag mit dem Ersatzpaket zurückzukehren.

In der E-Mail heißt es: "Wir freuen uns, Ihnen bestätigen zu können, dass wir Ihnen eine PlayStation 5 als Ersatz für die Bestellung sichern können, die Sie nicht erhalten haben.

"Da Ihre Rückerstattung bereits bearbeitet wurde, benötigen wir zum Versand Ihrer PlayStation 5 Ihre Erlaubnis, um die Zahlungskarte, mit der Sie Ihre ursprüngliche Bestellung für die Konsole aufgegeben haben, mit 449,99 GBP (die" Gebühr ") zu belasten. Wenn diese Karte abgelaufen ist, nicht genügend Guthaben zur Deckung der Gebühr vorhanden ist oder nicht mehr gültig ist, aktualisieren Sie bitte die Zahlungsmethode auf Ihrem Konto. Anweisungen hierzu finden Sie am Ende dieser E-Mail.

"Wenn du die PlayStation 5 erhalten möchtest, kontaktiere uns bitte bis Samstag, 05. Dezember 2020, 23:59 Uhr, um uns mitzuteilen und zu bestätigen, dass du der Gebühr zustimmst.

"Wenn du keine PlayStation 5 mehr willst, musst du uns nicht kontaktieren."

Deine PlayStation 5 ist jetzt reserviert und du musst keine weitere Bestellung bei uns aufgeben. Wir werden die Gebühr innerhalb von 7 Tagen auf Ihre Zahlungskarte anwenden.

Ein betroffener Benutzer, mit dem wir gesprochen haben, konnte seine Bestellung problemlos bestätigen und erhielt eine Bestätigung mit der Aufschrift: "In Ihrem Konto wird keine neue Bestellung angezeigt. Sobald Ihr Artikel versandt wurde, können Sie ihn anhand Ihrer ursprünglichen PlayStation 5 verfolgen Bestellungen erhalten Sie unter Ihre Bestellungen. Sie erhalten auch eine E-Mail, sobald die Lieferung erfolgt ist. "

Hoffen wir, dass die Bestellungen diesmal dort ankommen.

Schreiben von Dan Grabham.