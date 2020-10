Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Amazon ist Luna, der Cloud-Gaming-Service von Amazon , jetzt als Teil eines Early-Access-Programms verfügbar. Einige Kunden in den USA sollten bald Einladungen zum Testen erhalten. Sie können sogar einen neuen Amazon-Gamecontroller kaufen.

Durch den frühzeitigen Zugriff können Luna-Spieler den Service für Fire TV, Mac, PC und Web-Apps für iOS nutzen. Eine Android-Version ist noch in Arbeit.

Sie müssen den Luna Plus-Spielekanal abonnieren, der 50 Spiele für 6 US-Dollar pro Monat enthält (ein Ubisoft-Kanal wird voraussichtlich ebenfalls in Kürze gestartet). Sie können Luna Plus jedoch sieben Tage lang kostenlos testen. Amazon stellt Ihnen dann das monatliche Abonnement in Rechnung.

Denken Sie daran, Amazon hat Luna im September 2020 nach monatelangen Gerüchten und Spekulationen angekündigt.

"Wir fangen gerade erst an und brauchen Streamer und Spieler aller Art - Core-, Gelegenheits- und Erstspieler -, um Feedback zu geben", sagte Amazon in einem Blogbeitrag am 20. Oktober 2020. "Wir möchten hören, was Kunden mögen." was sie nicht mögen und was sie uns bauen sehen wollen. Wenn wir etwas Großartiges tun, sagen Sie es uns. Wenn wir die Bar verpassen, wollen wir das auch wissen. Wir können es kaum erwarten zu hören, was Sie denken. “

Weitere Informationen zu Amazon Luna und seiner Funktionsweise finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zu Preisen, Verfügbarkeit und Spielen hier.

Schreiben von Maggie Tillman.