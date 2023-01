COD Warzone 2 soll Gerüchten zufolge in Saison 2 eine Wiederaufstiegskarte erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn ihr Call of Duty Warzone 2 gespielt habt und euch eine Wiederauferstehungskarte gewünscht habt, dann habt ihr vielleicht eher früher als später Glück.

Die Ankunft einer neuen Wiederauferstehungskarte ist etwas, das schon eine Weile diskutiert wurde, und es wurde nun angedeutet, dass Activision sie mit Warzone Season 2 einführen wird.

Dies geschah, nachdem der Leaker Ralph Valve Grafiken für Modern Warfare 2 und Warzone 2 veröffentlicht hatte, auf denen die Karte "World at War's Castle" zu sehen war - eine Karte, von der einige nun vermuten, dass es sich dabei um die heiß erwartete "Resurgence"-Karte für Warzone 2 handeln könnte. Activision hat das Bild daraufhin per DMCA-Takedown entfernt, obwohl es natürlich nicht offiziell bestätigt hat, dass es echt ist.

Im Internet sind bereits durchgesickerte Bilder aufgetaucht, die eine angebliche Burg zeigen, und die Fans haben zwei und zwei zusammengezählt. Ob sie vier oder etwas anderes bekommen, bleibt abzuwarten, aber Insider Gaming berichtet jetzt, dass zwei Quellen sagen, "dass die Wiederauferstehungskarte als Teil von Saison 2 kommen wird".

Was den Start von Warzone 2 Season 2 angeht, so wird dieser für Mittwoch, den 1. Februar erwartet. Zu diesem Zeitpunkt endet auch der Battle Pass für Saison 1, man muss also kein Activision-Insider sein, um das herauszufinden. Berichten zufolge werden neue saisonale Inhalte wahrscheinlich gegen 10AM PT / 1PM ET / 6PM GMT erscheinen.

Schreiben von Oliver Haslam.