Die panzerbrechende Munition von Warzone 2 funktioniert jetzt nicht mehr

(Pocket-lint) - Activision hat sein Spiel Warzone 2 mit einem der seltsamsten Schachzüge aktualisiert, die man je gesehen hat: Die panzerbrechende Munition wurde abgeschwächt, sodass sie nicht mehr funktioniert.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Activision hat seine panzerbrechende Munition verändert und den Effekt, dass sie Panzerungen durchdringen kann, entfernt.

Dieser Schritt wurde in der Tat in den Veröffentlichungshinweisen zu Warzone 2 erwähnt, wobei Activision sagte, dass der Schadensmultiplikator gegen gepanzerte Gegner entfernt wurde". Wenn man bedenkt, dass dies der Hauptgrund für die Verwendung dieser Munition ist, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Call of Duty-Community durch diese Änderung ein wenig verwirrt ist. Und das ist auch gut so.

Das bedeutet aber nicht, dass diese Munition jetzt keinen Nutzen mehr hat. Panzerbrechende Munition kann immer noch mehr Schaden an Fahrzeugen und Killstreaks anrichten als andere Munitionstypen, das muss man berücksichtigen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Änderung seltsam ist, obwohl sie im Großen und Ganzen durchaus Sinn machen könnte.

Manch einer mag argumentieren, dass das Problem hier nicht die Änderung in der Funktionsweise der Munition ist, sondern eher die Tatsache, dass der Name jetzt keinen Sinn mehr macht, wenn man bedenkt, was die Munition tatsächlich bewirkt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Warzone 2 mit panzerbrechender Munition auf den Markt kam, die in der Lage war, Panzerungen zu durchschlagen.

Schon verwirrt? Gut, dass wir helfen konnten. Wenigstens hat das Update noch andere Dinge getan, wie zum Beispiel die Audio-Benachrichtigung, wenn der Kerkermeister das Gulag betritt.

Schreiben von Oliver Haslam.