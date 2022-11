Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist Black Friday und das bedeutet eine ganze Menge Angebote für Technik und Spiele. Dazu gehören auch einige Produkte und Titel, die erst kürzlich erschienen sind, darunter Call of Duty: Modern Warfare II.

Der Activision-Shooter ist zwar noch keinen Monat alt, aber es gibt bereits einen tollen Rabatt auf das komplette Spiel. Für PlayStation 5, Xbox Series X/S oder PS4 ist das Spiel für nur 56,99 € erhältlich - eine Ersparnis von 19 %, nur wenige Tage nachdem es um Warzone 2.0 und DMZ erweitert wurde. Das ist ein erstaunliches Angebot für ein großes Spiel, in das sich bereits 25 Millionen Spieler eingeloggt haben.

Die Angebote für PS5, Xbox und PS4 finden Sie unten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In unserem Test von COD: MW2 sagen wir, dass es einen guten Eindruck hinterlassen hat: "[Die Kampagne ist] eine bombastische Angelegenheit, die sich wie das Ergebnis eines Teams anfühlt, das das tut, was es am besten kann, und Sie durch eine Vielzahl von rasanten Schauplätzen führt, einen nach dem anderen."

Außerdem bietet es mehr Mehrspielermodi als viele andere Call of Duty-Spiele vor ihm, einschließlich der neu hinzugefügten Warzone 2.0 und DMZ. Außerdem wird es ab Ende 2022 bis 2023 Raids geben - ein neuer Modus, in dem sich Spieler zusammenschließen können, um schwere Missionen und Bosse zu bewältigen.

Diese werden in einem Saisonformat präsentiert und in verschiedenen Episoden geliefert. Dies zeigt das Engagement von Entwickler Infinity Ward, die Spieler auch lange nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen.

Schreiben von Rik Henderson.