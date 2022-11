Wir haben Call of Duty: Warzone Mobile gespielt und es könnte COD für immer verändern

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone fühlte sich wie ein Game-Changer an, als es Anfang 2020 herauskam. Es brachte den Free-to-Play-COD-Shooter zum ersten Mal auf Konsole und PC unter die Leute und erweiterte die Attraktivität der Serie massiv.

Jetzt, wo Warzone 2.0 frisch aus den Startlöchern kommt und das Original in vielerlei Hinsicht überarbeitet, ist Warzone Mobile an der Reihe, sich in das ständig rotierende COD-Rampenlicht zu begeben. Wir haben das Spiel vor kurzem ein paar Stunden lang gespielt und hatten Zeit, mit Chris Plummer, Activisions Vice President of Mobile, darüber zu sprechen, wie es sich in die Welt von Call of Duty einfügen wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Alles neu, einiges alt

Warzone Mobile hat gleich zu Beginn eine geniale Entscheidung getroffen, indem es mit einer einzigen Battle-Royale-Karte in Form von Verdansk gestartet ist, der ursprünglichen Warzone-Karte und einem langjährigen Liebling der Fans - in den Augen einiger Spieler die beste Battle-Royale-Karte überhaupt.

Es handelt sich um eine Version von Verdansk aus der Zeit vor einigen Kartenverschiebungen, die in unseren Augen wie die Version aus Saison 3 oder 4 des ersten Modern Warfare-Lebenszyklus aussieht, und es ist so schön, wieder da zu sein. Es gibt genügend interessante Punkte, die für Abwechslung sorgen, aber auch eine schöne Vielfalt an Terrain, von engen Stadtgebieten bis hin zu offenen Feldern, die zu durchqueren riskant ist.

Warzone Mobile wird mit verschiedenen Truppengrößen starten, von Solos bis hin zu Quads, und das Team, das daran arbeitet, hat eine Reihe von verschiedenen Modi getestet, die im Laufe der Zeit hinzukommen könnten. Im Moment ist es hauptsächlich Battle Royale und nur Verdansk, aber Plummer schloss nicht aus, dass Rebirth Island oder Fortune's Keep für Spieler mit kleineren Karten erscheinen könnten.

Er hat sich auch über Al Mazrah aus Warzone 2.0 bedeckt gehalten, also würden wir darauf wetten, dass diese Karte irgendwann auch in Warzone Mobile erscheinen wird.

Das bedeutet, dass das Spiel zu einer zentralen Anlaufstelle für COD-Action werden könnte, vor allem angesichts der überraschenden Nachricht, dass es zum Start auf einigen Karten einen 6v6-Multiplayer-Modus enthält, der mit der Zeit ebenfalls erweitert werden soll.

Das alles ist der Tatsache zu verdanken, dass die Funktionen von Mobilgeräten und Konsolen so ähnlich sind wie nie zuvor - Warzone Mobile basiert auf der neuesten COD-Technologie, die für Mobilgeräte verkleinert wurde. Das bedeutet, dass neue Features wie verbesserte Nachladeanimationen und Bewegungsabläufe aus MW2 vorhanden und korrekt sind.

Das bedeutet auch, dass das komplette Gunsmith-System in Warzone Mobile Einzug halten wird, wenn auch möglicherweise erst nach der Veröffentlichung. Laut Plummer wird das Waffentuning enthalten sein, was das Spiel zu einem echten Erlebnis macht.

Das alles macht die Situation ein wenig unangenehm, wenn es um das bereits existierende (sehr beliebte) COD Mobile geht, von dem Plummer betonte, dass es nicht unter der Ankunft von Warzone Mobile leiden würde. Wenn man jedoch bedenkt, wie viel zukunftsweisende Arbeit in dieses neuere Spiel geflossen ist, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, welches Spiel Vorrang haben wird.

Sie werden aber zumindest eine Weile parallel laufen. Warzone Mobile hat jedoch den großen Vorteil eines gemeinsamen Battle Pass- und Progressionssystems für MW2 und Warzone 2.0 sowie gemeinsamer Waffen und Kosmetika, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass dies die Zukunft von COD auf dem Handy ist.

Zeit zum Ausprobieren

Aber wie spielt es sich eigentlich? Nun, die Kurzfassung ist, dass es sich um eine bemerkenswert beeindruckende Portierung des Warzone-Erlebnisses handelt, getestet von einem Autor, der mehr als 650 Stunden des Hauptspiels gespielt hat.

Die Touch-Steuerung ist immer eine Schlüsselvariable für einen mobilen FPS, und Warzone Mobile fühlt sich ähnlich solide an wie COD Mobile - und bietet eine riesige Auswahl an Optionen, die du auch noch anpassen kannst.

Von der automatischen Schussabgabe über Bewegungshilfen bis hin zu automatisierten Elementen kannst du dir ein individuelles Steuerungsschema zusammenstellen, das genau zu dir passt - und das, bevor du die Tatsache in Betracht ziehst, dass auch die Controller-Unterstützung integriert ist.

Controller- und Touch-Spieler werden wahrscheinlich in getrennten Streams zusammengeführt, aber das könnte sich laut Plummer je nach Spieler-Feedback ändern.

Das Spiel sieht auch beeindruckend aus, mit einer Beleuchtung, die sich realistisch anfühlt, ohne das Handy zu überfordern, auch wenn es bei längeren Sessions etwas heiß werden kann (was natürlich von deinem Handy abhängt). Die Umgebungsdetails sind zwangsläufig nicht die besten, aber wir waren von der Qualität der Waffen- und Bedienermodelle beeindruckt, die sehr wichtig sind.

Die Mischung aus Maßstab und Detailtreue ist schwer zu erreichen, aber hier funktioniert sie wirklich gut. Dies wird noch verstärkt, wenn man in die 6v6-Modi wechselt, die dem Konsolenerlebnis so nahe kommen, wie wir es noch nicht erlebt haben, bis hin zur Benutzeroberfläche und dem Design.

Sobald wir ein Steuerungsschema gefunden hatten, das uns gefiel, hatten wir viel Spaß beim Plündern und Schießen, beim Wechseln zwischen den Waffen und beim Bewegen auf der Karte. Da es sich um einen begrenzten Test handelte, mussten wir zwar einige Bots niedermähen, aber das war gut für einen Power-Trip, und die Kämpfe gegen echte Menschen waren herausfordernd und rasant.

Die Menge an Waffen, die man in den Griff bekommen kann, ist genauso beeindruckend wie im Hauptspiel, und obwohl wir nicht in der Lage waren, auf die volle Waffenschmiede-Erfahrung zuzugreifen, können wir uns vorstellen, dass sie genauso detailliert sein wird. Uns wurde sogar gesagt, dass wir gemeinsame Ladeprogramme mit Modern Warfare 2 haben können - das würde Warzone Mobile zu einem lohnenswerten Download machen, selbst wenn es nur darum ginge, ein Waffen-Build spontan zu bearbeiten.

Die Zukunft jetzt

Es ist schwer abzuschätzen, wie groß Warzone Mobile werden wird - schließlich ist COD Mobile bereits ein riesiges Spiel, so dass die Interaktion mit der bestehenden Spielerbasis nur schwer vorherzusagen ist.

Aber abgesehen von dieser Dynamik könnte dies ein großer Moment für Call of Duty sein. Es wird endlich den plattformübergreifenden Zusammenhalt haben, den es bisher vermisst hat.

Ähnlich wie bei Fortnite können die engagiertesten Spieler zwischen langen Sessions auf der Konsole oder dem PC und kürzeren Einsätzen auf dem Handy oder dem Tablet wechseln, wobei tägliche Herausforderungen auf beiden Plattformen sie durch einen einheitlichen Battle Pass beschleunigen.

Nach unseren Erfahrungen mit dem Spiel sollte das Spielgefühl mit dem übereinstimmen, was die Leute von einem aktualisierten Call of Duty auf dem Handy erwarten, und das ist alles, was man wirklich verlangen kann.

Es gibt natürlich noch viele Faktoren, die erst bei der Veröffentlichung des Spiels klarer werden, von der Dateigröße bis zur Leistung auf weniger leistungsfähigen Handys und mehr.

Die Plattform, die Warzone Mobile zu bieten scheint, ist jedoch eine, die in den nächsten Jahren eindeutig eine Bereicherung für die Franchise sein wird. Jetzt muss es nur noch in die Hände der Öffentlichkeit gelangen.

Top Nintendo Switch-Spiele 2022: Die besten Switch-Titel, die jeder Gamer besitzen muss von Max Freeman-Mills · 19 Oktober 2022 Unser Leitfaden zu den besten Switch-Spielen - einschließlich Exklusivtiteln, Indies, Einzel- und Mehrspielertiteln.

Schreiben von Max Freeman-Mills.