Modern Warfare 2 könnte benutzerdefinierte Kill Cams mit einigen verrückten Optionen bekommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Call of Duty Modern Warfare 2 könnte bald benutzerdefinierte Kill Cams mit einigen wirklich verrückten Optionen erhalten, wenn sich ein neuer Leak als richtig erweist.

Dieser Leak stammt von RalphsValve, einem Call of Duty-Leaker, der sich in letzter Zeit mit einigen Plänen von Activision als sehr treffsicher erwiesen hat. Demnach wird Modern Warfare 2 anpassbare Kill Cams bekommen, die es den Spielern ermöglichen, zwischen Play of the Game oder einem Final Kill zu wählen und das Video dann mit einer Reihe verschiedener Optionen zu bearbeiten.

Die undichte Stelle behauptet, dass die Spieler in der Lage sein werden, Grafiken, Nachrichten, Audio, animierte GIFs und mehr hinzuzufügen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hier ist das Patent, das als Konzept für Call of Duty lizenziert wurde. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) November 13, 2022

Der Leaker hat auch ein Bild geteilt, das ein Patent für das Interface zu zeigen scheint, das all diese neuen Optionen beherbergen wird.

Das könnte jedoch eine interessante Frage aufwerfen. Es ist nicht klar, ob Ralph seinen Bericht allein auf das Patent stützt oder ob es zusätzliche Informationen gibt, die nur sie kennen. Falls ersteres zutrifft, muss man sich vor Augen halten, dass Unternehmen alles patentieren lassen, was sie erfinden, auch wenn es nie in ein Produkt einfließen wird. Activision ist damit nicht allein, denn Technologieunternehmen wie Apple und Google melden jedes Jahr eine große Anzahl von Patenten an.

Nur wenige von ihnen finden ihren Weg in Geräte, die ausgeliefert werden. Und das könnte auch hier der Fall sein.

Prime Early Access Sale: Die besten Angebote des Prime Day 2 in den USA von Chris Hall · 12 Oktober 2022 Amazon Prime Day ist zurück, mit dem Prime Early Access Sale - mit Angeboten für eine Reihe von Produkten.

Schreiben von Oliver Haslam.