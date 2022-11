Was ist DMZ? Der neue Modus von Call of Duty Warzone 2.0 erklärt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Call of Duty Warzone 2.0 am 16. November 2022 erscheint, bringt es nicht nur eine neue Battle-Royale-Karte und ein neues Spielerlebnis mit sich - es gibt auch einen völlig neuen Modus namens DMZ.

Dies ist die COD-Variante eines Genres, das seit einigen Jahren immer beliebter wird: der Extraktions-Shooter. Hier sind alle Details, die du jetzt brauchst.

Was ist der DMZ-Modus?

Im Wesentlichen geht es bei DMZ darum, dass du und dein Trupp in einen Abschnitt der Karte Al Mazrah aus Warzone 2.0 mit einer Reihe von Zielen eintauchen.

Während es in Battle Royale darum geht, zu überleben, bis niemand mehr übrig ist, geht es hier eher darum, einige Aufgaben zu erfüllen und dann lebend zu entkommen. Die Karte wird von KI-Wachen und gegnerischen Spielern bevölkert, die ihre eigenen Ziele haben, um die Sache schwieriger zu machen.

Dabei kann es sich um das Plündern bestimmter Gegenstände, das Töten bestimmter markierter NSC-Feinde oder das Ausschalten rivalisierender Operator aus bestimmten Fraktionen handeln, es gibt also jede Menge Abwechslung bei den Missionen.

Sobald ihr eure Aufträge erledigt habt, müsst ihr euch auf den Weg zu bestimmten Exfiltrationspunkten machen (die möglicherweise von anderen cleveren Spielern bewacht werden), um die Karte mit eurer Beute zu verlassen.

Wenn du unterwegs stirbst, wirst du hart bestraft und verlierst die Beute, die du bei dir hattest, und musst möglicherweise für eine ganze Weile auf die Waffe verzichten, die du benutzt hast.

Der Modus ist inspiriert von Spielen wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown, die beide eine große Fangemeinde haben.

Erscheinungsdatum des DMZ-Modus von Call of Duty Warzone 2.0

DMZ wird zu Beginn von Saison 1 für Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 erscheinen - das bedeutet, dass es am 16. November 2022 erscheinen wird.

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was sonst noch in Saison 1 für Warzone 2.0 kommt, schaut euch unseren Leitfaden hier an.

Ist der COD DMZ-Modus kostenlos?

Da er Teil von Warzone 2.0 und nicht von Modern Warfare 2 ist, wird DMZ tatsächlich komplett kostenlos spielbar sein.

Warzone DMZ-Modus Fraktionen

Ein Teil der Funktionsweise von DMZ besteht darin, dass es verschiedene Fraktionen im Spiel gibt, für die ihr Missionen erfüllen könnt. So wie es aussieht, wird es zum Start drei davon geben.

Diese Fraktionen heißen Legion, Weißer Lotus und Schwarze Mäuse, und jede von ihnen wird Missionen mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad in der Reihenfolge anbieten, in der wir sie benannt haben.

Das macht Legion zu einer idealen Fraktion für diejenigen, die sich an den Modus gewöhnen wollen, während die nächsten beiden Fraktionen in Angriff genommen werden können, sobald man sich an den Modus gewöhnt hat.

Wir wissen noch nicht, welche Geschichte sich hinter diesen Fraktionen verbirgt, aber vielleicht erfahren wir bald mehr.

Jede Fraktion wird mehrere Stufen von Missionen im Angebot haben, was bedeutet, dass wir zum Start insgesamt über 50 Missionen zur Verfügung haben werden, durch die wir uns durcharbeiten können.

Belohnungen für Missionen im DMZ-Modus von Warzone

Angesichts des hohen Risikos, das mit einem Lauf in der DMZ im Vergleich zu den Battle-Royale-Modi von Warzone verbunden ist, muss es natürlich einen Anreiz geben, ihn zu spielen.

Hier kommen die Missionsbelohnungen ins Spiel - für erfolgreiche Missionen und Runs in der DMZ gibt es willkommene Belohnungen, von kleinen Dingen wie doppelten XP-Token zum Ausgeben und Waffencharms bis hin zu größeren Dingen wie permanenten Waffen-Blaupausen und Operator-Skins.

Wenn einige dieser Belohnungen exklusiv für diesen Modus sind, werden sie zu Statussymbolen für die besten Spieler.

Ausrüstungen für den Warzone DMZ-Modus

Die Waffen in der DMZ werden ein wenig anders funktionieren als im Multiplayer und im Battle Royale - ihr könnt zwar immer noch Gunsmith-Waffen mit in die DMZ nehmen, aber das ist mit einem Risiko verbunden.

Wenn du nichts unternimmst, spielst du mit einer Contraband-Waffe, die immer noch sehr wirkungsvoll sein kann, aber diese Waffen sind für immer weg, wenn du stirbst.

Du kannst aber auch deine eigenen Waffen mitbringen und das Risiko eingehen, sie zu verlieren, indem du einen so genannten versicherten Slot in deinem Loadout verwendest. Wenn man mit einer solchen Waffe stirbt, verliert man nicht dauerhaft den Zugang zu ihr, sondern es gibt ein Zeitfenster, in dem man sie nicht mehr benutzen kann. Aus dem bisher gezeigten Gameplay-Material geht hervor, dass diese Zeitspanne bis zu 10 Stunden betragen kann, um Sie davon abzuhalten, mit der Waffe wieder einzusteigen.

Diese Zeitspanne kann jedoch durch mehr erfolgreiche Durchläufe verkürzt werden.

Plündern im DMZ-Modus von Warzone

Eine Sache, die sich in der DMZ erheblich ändert, ist die Art und Weise, wie ihr mit Gegenständen und Aufsammlungen interagiert - ihr habt jetzt einen Rucksack und ein viel detaillierteres Beutesystem zu erlernen.

Dieses System ist etwas komplexer als die neue Version in Warzone 2.0 und bedeutet, dass man beim Plündern einer Leiche oder eines Gebietes sehr vorsichtig vorgehen muss.

Warzone DMZ-Modus Strahlungskreis

Um die verschiedenen Spieler auf jedem Server (wir wissen noch nicht genau, wie viele es insgesamt sein werden) unter Zeitdruck zu setzen, gibt es in DMZ eine Strahlungskreis-Mechanik.

In Battle Royale schließt sich der Kreis um die Spieler und treibt sie mit der Zeit in ein kleineres Gebiet zusammen.

In DMZ ist es jedoch das Gegenteil - eine langsame Ausbreitung der Strahlung in einem Kreis zwingt die Spieler dazu, in einen immer enger werdenden Bereich der Karte zu rennen, um sich von ihr fernzuhalten.

Dies beginnt erst recht spät im Spiel und soll die Spieler dazu zwingen, ihre Exfiltrationen zu planen. Wenn jeder Exfiltrationspunkt vom Gas umhüllt wird, verschwindet er und schränkt die Möglichkeiten ein.

Bevor jedoch die gesamte Karte bedeckt ist, erscheint ein letzter Exfiltrationspunkt, der den Spielern eine letzte gefährliche Chance zur Flucht bietet.

Die Strahlungsquelle wird auf jeder Karte rotieren, um eine gewisse Zufälligkeit zu gewährleisten, ebenso wie die Exfiltrationspunkte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.