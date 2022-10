Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Activision probiert mit Call of Duty: Modern Warfare II etwas Neues aus - es wird das Spiel in mehreren Teilen veröffentlicht. Die Kampagne ist für Vorbesteller bereits verfügbar, der Mehrspielermodus folgt am Donnerstag, den 27. Oktober, zum vollen Veröffentlichungsdatum. Warzone 2.0 und DMZ können ab dem 16. November heruntergeladen werden, während die Raids später in diesem Jahr und im Jahr 2023 erscheinen sollen.

Es ist ein anderer Ansatz - die verschiedenen Modi desselben Spiels werden nach und nach in verschiedenen Stufen eingeführt. Das scheint bei den Fans gut anzukommen, denn die Kampagne wurde im Vorfeld des Verkaufsstarts sehr gelobt ( unsere Meinung dazu lesen Sie hier).

Auch die Entwickler des Spiels sind damit einverstanden, denn so können sie sich auf jeden einzelnen Teil konzentrieren - auch auf eventuelle Patches. Und aus diesem Grund ist es etwas, das wir auch bei zukünftigen Veröffentlichungen der Franchise erwarten können: "Es ist hilfreich für uns, unsere Bemühungen auf verschiedene Wellen zu konzentrieren", sagte uns Marc-Alexandre Boulanger-Milot, der UI/UX-Direktor bei Beenox - einem der 10 Studios, die Infinity Ward bei COD MWII unterstützen.

"Unser Fokus liegt im Moment darauf, sicherzustellen, dass die Kampagne großartig ist und alle Fehler behoben sind. Dann können wir uns auf die Veröffentlichung des Multiplayers vorbereiten und dann wird Warzone schnell kommen. Also ja, es war nicht meine Entscheidung, aber ich liebe die Idee."

Der Ansatz erlaubt Activision auch die mutige Entscheidung, kein komplett neues Call of Duty im Jahr 2023 zu veröffentlichen. Die gestaffelte Veröffentlichungsstrategie von Modern Warfare II füllt die Lücke und gibt dem nächsten Studio - vermutlich Treyarch - mehr Zeit für seinen nächsten Ableger.

"Die Bandbreite der Inhalte von Modern Warfare II wird jeden Spieler ansprechen", fügt Stephanie Snowden, Director of Communications bei Inifinity Ward, hinzu.

"Die Kampagne bietet etwas für Einzelspieler-Fanatiker; DMZ ist ein völlig neues Ziel für uns; BR (Warzone) kehrt zurück und wir haben das Gefühl, dass es die beste Erfahrung ist, die wir je im MP-Bereich gemacht haben; und mit den Raids, die wir noch nie zuvor gespielt haben, haben wir das Gefühl, dass wir wirklich an die Grenzen gehen, was das Angebot angeht. Es ist eine sehr gute Zeit, um ein Call of Duty-Fan zu sein."

Schreiben von Rik Henderson.