(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 ist endlich da - oder zumindest die Early-Access-Phase der Kampagne. Wir sind noch nicht in der Lage, uns in den Multiplayer-Modus zu stürzen, aber das wird schon bald der Fall sein, wenn das gesamte Spiel am 28. Oktober veröffentlicht wird.

Wenn du dich schon auf den Multiplayer von MW2 freust, dir aber Sorgen machst, wie du dich in den bekanntlich unbarmherzigen Online-Arenen schlagen wirst, dann haben wir ein paar Tipps für dich - die Tipps und Tricks, die wir unten zusammengestellt haben, reichen von einfach bis kompliziert, aber jeder sollte dir hoffentlich helfen, deine Leistung mit der Zeit zu verbessern.

Wenn Sie mehr über dasSpiel wissen möchten, lesen Sieunseren ausführlichen Bericht.

Besorgen Sie sich ein Headset

Es klingt vielleicht plump, aber das wichtigste Gerät, mit dem du deine Leistung in jedem Call of Duty-Spiel, einschließlich Modern Warfare 2, sofort verbessern kannst, ist ein Headset, selbst wenn es ein wirklich günstiges ist.

Der Unterschied zwischen der Soundleistung eines Fernsehers und der Präzision, die Sie mit einem Headset erhalten, ist atemberaubend, und MW2 verlässt sich mehr als jedes andere COD, an das wir uns erinnern können, auf den Klang von Schritten und Schüssen. So können Sie Feinde hören, bevor Sie sie sehen, und wissen, wo auf der Karte die Action stattfindet, ohne Ihre Aufmerksamkeit vom Zielen und Bewegen ablenken zu müssen.

Wir haben praktische Listen mit den besten Headsets für PS5 und PS4, für Xbox Series X/S und Xbox One sowie für die PC-Spieler unter uns zusammengestellt, damit ihr euch inspirieren lassen könnt.

Baue deine Waffe für die Rückstoßkontrolle

Das Büchsenmachersystem von Modern Warfare 2 ist umfangreicher als je zuvor, da Waffenplattformen eine neue Möglichkeit bieten, neue Waffen freizuschalten, aber wenn du eine bestimmte Waffe anpasst, gibt es immer noch einige Grundlagen, auf die du dich verlassen kannst.

Wenn Sie Probleme haben, Kills zu erzielen und Schüsse zu landen, empfehlen wir Ihnen, sich auf das Hinzufügen von Aufsätzen zu konzentrieren, die den Rückstoß Ihrer Waffe verringern, anstatt sich auf bewegungsbasierte Werte wie die Sprintgeschwindigkeit zu konzentrieren. MW2 fördert ohnehin ein langsameres Spieltempo, daher ist die Fähigkeit, deine Waffe zuverlässig zu kontrollieren, ein wichtiger Schritt, um dich zu verbessern.

Wenn du mit einem Controller spielst, solltest du dich vor allem auf den horizontalen Rückstoß konzentrieren - dieser ist von Seite zu Seite schwieriger zu berücksichtigen als der vertikale Rückstoß, obwohl beides einfacher ist, wenn du Maus und Tastatur benutzt.

Probieren Sie jede Waffe aus...

Während das Internet schnell von Artikeln überschwemmt wird, die Ihnen sagen, was die "Meta"-Loadouts in Modern Warfare 2 sind, sind wir der Meinung, dass es sich lohnt, ein wenig zu experimentieren - probieren Sie viele Waffen aus, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, welche Sie am besten handhaben.

Vielleicht stellst du fest, dass du mit einer überraschenden Option besser zurechtkommst, oder dass das Anbringen einer bestimmten Laufmodifikation die Art und Weise, wie du eine Waffe benutzt, zum Besseren verändert - das ist ein weiterer Vorteil von Gunsmith.

...Aber prüfe die Meta

Nachdem wir es gerade aufgeschrieben haben, müssen wir allerdings zugeben, dass es in jedem COD-Spiel viele Momente gibt, in denen eine oder zwei Waffen total dominant sind, bevor sie optimiert und ausbalanciert werden. In diesem Sinne ist es keine Schande, auf Twitter, YouTube oder Google nachzusehen, wie die aktuelle Meta für MW2 aussieht.

Wenn du die richtigen Sachen freigeschaltet hast, kann dir das dabei helfen, eine Ausrüstung zusammenzustellen, die wirklich mit den besten da draußen mithalten kann, auch wenn das bedeutet, dass du nicht wirklich viel darüber lernst, welche Aufsätze und Stile für dich persönlich am besten funktionieren.

Erwägen Sie den Verzicht auf den Schalldämpfer

Modern Warfare 2 startet mit einer Minimap, die keine roten Punkte anzeigt, wenn Spieler ungedämpfte Waffen abfeuern - ein großer Streitpunkt in der Community. Das bedeutet zwar, dass Audio wichtiger ist als je zuvor, aber es bedeutet auch, dass Sie viel weniger auf schallgedämpfte Waffen im Allgemeinen angewiesen sind.

Da ihr die Freiheit habt, andere Laufoptionen zu verwenden, die den Rückstoß oder die Schadensreichweite verbessern, empfehlen wir euch, wenn ihr den Instinkt habt, jede Waffe, die ihr baut, mit einem Schalldämpfer auszustatten, damit zu experimentieren und zu sehen, wie ihr damit zurechtkommt.

Versucht Invasion, um Waffen freizuschalten

Das Aufleveln von Waffen, um eine neue Freischaltung oder einen Aufsatz zu erhalten, gehört mittlerweile zum Alltag in Call of Duty, aber es gibt Momente, in denen es schön wäre, diesen Prozess zu beschleunigen. Leider können wir dir nicht helfen, ihn ganz zu überspringen, aber wir finden, dass Invasion ein Spielmodus ist, der sich für Freischaltungen eignet.

Da auf der Karte eine KI herumläuft, die man ziemlich leicht abschießen kann, kann man viele Kills an Bord erzielen. Diese bringen zwar nicht so viele EP wie das Töten eines menschlichen Gegners, aber sie sind so einfach zu farmen, wenn man einen guten Platz findet, dass man diesen Mangel leicht ausgleichen kann.

