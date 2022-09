Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Activision hat den Deckel auf Call of Duty: Warzone Mobile gelüftet, einer vollwertigen Version seines äußerst beliebten Battle-Royale-Spiels, das 2023 für Android und iOS erscheinen wird.

Es ist ein Mammutspiel für eine tragbare Plattform, das 120 Live-Spielern erlaubt, in Danzig zu kämpfen - der Karte, die von Anfang an das Herz der PC- und Konsolenversion von Warzone war.

Viele andere Elemente der Hauptversion von Warzone finden auch ihren Weg in die mobile Version, wie z. B. Operatoren und Waffen. Außerdem feiert der Gulag sein Smartphone-Debüt, um den Spielern eine zweite Chance zu geben, sich den Weg zurück in ein Match zu erkämpfen.

Call of Duty: Warzone Mobile wird Cross-Play zwischen Android und iOS sein und folgt einem Free-to-Play-Modell. Es wird parallel zu Call of Duty Mobile laufen und nicht das bestehende Call of Duty Mobile ersetzen, das sich derzeit in der achten Staffel befindet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir zwei großartige Spiele in diesem Bereich haben", sagte uns Chris Plummer, Activisions Head of Mobile, in einem Interview für die nächste Folge des Pocket-lint Podcasts.

Es ist ähnlich wie die Multiplayer-Modi der regulären Call of Duty-Veröffentlichungen, die in den letzten Jahren Seite an Seite mit Warzone liefen.

Activision enthüllte während seines Call of Duty: Next Online-Events auch, dass die neue Welle von Call of Duty-Spielen Teil einer einheitlichen Technologie ist, wobei Warzone Mobile, Warzone 2.0 und COD: Modern Warfare 2 gemeinsame Elemente und Battle Passes anbieten. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Waffe, die man in einem der Spiele erworben hat, anschließend auch in den anderen Spielen zur Verfügung steht.

Besitzer von Android-Telefonen können sich jetzt über den Google Play Store für die Vorregistrierung von Warzone Mobile anmelden, während etwas Ähnliches auch für iPhone-Besitzer noch vor dem Start verfügbar sein könnte: "Wir ermutigen alle unsere Spieler, unsere sozialen Kanäle zu nutzen, um Neuigkeiten über weitere Möglichkeiten der Vorregistrierung zu erfahren", so Plummer.

Schreiben von Rik Henderson.