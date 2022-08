Ein neues Crash Bandicoot oder Skylanders könnte in Aussicht stehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Skylanders- und Crash Bandicoot-Entwickler Toys for Bob könnte schon bald ein neues Spiel zu einer der beiden Serien ankündigen.

Das Studio hat auf seinem offiziellen Konto ein Quiz getwittert, in dem die Fans aufgefordert werden, die Spiele zu nennen, die es bisher entwickelt hat. Die endgültige Liste zeigt einen zusätzlichen Titel, der hinter Fragezeichen versteckt ist.

-

Das hat dazu geführt, dass einige glauben, dass Skylanders in naher Zukunft neu aufgelegt werden könnte, während andere glauben, dass Crash Bandicoot 5 geplant sein könnte.

Letzteres ist wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass es schon früher Gerüchte über ein neues Crash-Spiel gegeben hat.

Danke fürs Mitspielen, wie viele haben Sie richtig geraten? Es ist ziemlich praktisch, dass wir mehr Platz an der Wand haben... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) August 16, 2022

Die letzte große Veröffentlichung von Toys for Bob war Crash Bandicoot 4: it's About Time - eine von der Kritik gefeierte Plattform-Fortsetzung, die 2020 veröffentlicht wurde.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Doch wie Vicarious Visions wurde auch das Activision-eigene Studio von anderen Projekten abgezogen, um an Call of Duty mitzuarbeiten. Dankenswerterweise, und vielleicht auch aufgrund der bevorstehenden Xbox-Übernahme, sieht Activision nun den Wert darin, dass der Entwickler zurückkehrt, um an einem neuen eigenen Spiel zu arbeiten.

Dies geht auch aus einer Stellenanzeige des Entwicklers hervor: "Die erfahrenen Entwickler von Toys for Bob suchen nach kreativen Köpfen, die bereit sind, aufregende und neue Projekte zu übernehmen", heißt es dort ( VGC berichtete).

Es könnte natürlich auch sein, dass das Team eine völlig neue IP in petto hat. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, bis wir das herausfinden.

Schreiben von Rik Henderson.