(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint schon in wenigen Monaten, aber es wird ziemlich gestaffelt veröffentlicht, wenn ihr es vorbestellt habt.

Das Spiel wird im September eine Reihe von offenen Betas für den Multiplayer-Part haben, und es wurde jetzt bestätigt, dass digitale Vorbestellungen des Spiels auch einen frühen Zugriff auf die Kampagne ermöglichen werden.

Ihr erhaltet ab dem 20. Oktober statt ab dem 28. Oktober eine zusätzliche Woche Zugang. Das ist das perfekte Zeitfenster, um die Geschichte des Spiels zu vervollständigen, bevor ihr euch mit dem Hauptgang des Multiplayerspiels beschäftigt, wenn die Vollversion veröffentlicht wird.

Infinity Ward und Activision haben sich viele Gedanken über die Art und Weise gemacht, in der das Spiel veröffentlicht wird, und wir können uns vorstellen, dass es die Art und Weise widerspiegelt, in der viele Spieler jede COD-Veröffentlichung konsumieren - mit einer Kampagne als Einstieg.

Das bedeutet auch, dass Modern Warfare 2 eine weitere Woche lang die Schlagzeilen beherrschen kann, während die Leute erst auf die Story und dann auf die neuen und wiederkehrenden Multiplayer-Modi reagieren.

Im Moment kursiert auch das Gerücht, dass die neue Version von Warzone am 16. November 2022 erscheinen wird, nachdem ein interner Veröffentlichungsplan von Activision durchgesickert ist.

Wenn das stimmt, haben wir etwa drei Wochen Zeit, um uns an das neue Gefühl von MW2 im Mehrspielermodus zu gewöhnen, bevor wir uns in Warzone 2.0 in ein völlig neues Erlebnis stürzen. Wir werden direkt bei der Veröffentlichung dabei sein und verzweifelt versuchen, die beste Ausrüstung zu finden.

