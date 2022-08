Wie man Call of Duty: Next - September COD Livestream ansehen kann

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint noch in diesem Jahr, und obwohl wir bereits einen Trailer mit einer Einführung in den Kampagnenmodus des Spiels gesehen haben, gibt es noch eine Menge über das nächste COD zu erfahren.

Wir wissen jetzt, dass wir auf einem neu angekündigten Event namens Call of Duty: Next am 15. September 2022 noch viel mehr vom Spiel zu sehen bekommen werden, einschließlich einer vollständigen Enthüllung des Multiplayer-Modus.

Der Stream wird laut Ankündigung"epochemachend" sein und uns über das Spiel informieren, sobald die erste Runde der offenen Beta für PlayStation-Spieler beginnt.

Aber nicht nur über MW2 werden wir etwas erfahren, sondern auch über das nächste Call of Duty: Warzone", das die Action auf eine neuere Engine und eine völlig neue Karte verlagert und vor allem das Waffenarsenal zurücksetzt.

Das Event wurde während des Finales der Call of Duty League Championships Anfang August 2022 angekündigt, und wir bekamen einen kleinen Einblick in Modern Warfare 2 in Form eines Map Flythough für die Marina Bay Grand Prix-Etappe.

Im Moment haben wir noch keine URL, wo das Event tatsächlich live gestreamt wird, aber es ist fast sicher, dass die Call of Duty YouTube-Seite neben einem Twitch-Stream der Gastgeber sein wird.

Wenn eine Seite live geschaltet wird, fügen wir sie oben in diesem Artikel hinzu, damit ihr hierher kommen könnt, um sie mit uns gemeinsam zu sehen.

Das Event findet am 15. September 2022 statt, obwohl wir noch nicht wissen, zu welcher Uhrzeit es übertragen wird. Wir werden diese Information hier hinzufügen, sobald sie veröffentlicht wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.