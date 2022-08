Sony glaubt, die Leute würden eine Xbox für Call of Duty kaufen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat seine Meinung über die Übernahme von Microsoft durch Xbox in einer kürzlich aufgedeckten Stellungnahme an die brasilianische Aufsichtsbehörde geäußert, die den Deal untersucht.

Im Gegensatz zu anderen Verfahren müssen alle Informationen, die der brasilianischen Aufsichtsbehörde übermittelt werden, veröffentlicht werden, so dass einige aufmerksame Nutzer auf Resetera die Gedanken von Sony herausfinden konnten.

Die Antworten, die das Unternehmen liefert, decken eine breite Palette von Themen ab, aber einige besonders interessante Abschnitte befassen sich mit der Bedeutung von Call of Duty und dessen Auswirkungen auf den Konsolenmarkt.

Sony hebt die Spielereihe besonders hervor und bezeichnet sie als die größte Spielereihe überhaupt, die mit enormen Ressourcen ausgestattet ist und regelmäßig große Stückzahlen verkauft.

Das Unternehmen bezeichnet das Spiel als "unverzichtbar" und sagt, dass die Marke so mächtig ist, dass sie mit ziemlicher Sicherheit die Entscheidung der Spieler für eine bestimmte Konsole beeinflusst, wenn sie diese kaufen. Dies zielt offensichtlich auf die Möglichkeit ab, dass Xbox COD irgendwann zu einem konsolenexklusiven Spiel machen könnte.

Das betreffende Dokument, auf das Sie über die Liste hier zugreifen können, ist in Portugiesisch verfasst und trägt den Titel "E-mail Sony (Resp. ao Of. 4108/2022 + procuração)". Es lässt sich jedoch recht gut übersetzen und enthält einige interessante Einblicke in die Tatsache, wie sehr Sony COD als einen Moloch ansieht (oder zumindest wie sehr es möchte, dass dies als der Fall angesehen wird).

Was das für die Regulierungsbehörde bedeutet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen - aber es könnte sich in gewisser Weise auf die Xbox auswirken. Wir wissen, dass die nächsten COD-Spiele aufgrund bestehender Verträge für PlayStation-Konsolen erscheinen werden, und Microsoft hat angedeutet, dass es danach weitergehen könnte, aber nichts ist sicher.

Ich hatte diese Woche gute Gespräche mit den Verantwortlichen bei Sony. Ich habe bestätigt, dass wir alle bestehenden Verträge nach der Übernahme von Activision Blizzard einhalten werden und dass wir Call of Duty auf der PlayStation behalten wollen. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche, und wir schätzen unsere Beziehung - Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Ob das auch noch Jahre später gilt, ist schwer zu sagen, aber es ist etwas, das die Aufsichtsbehörden zweifellos in mehreren Ländern in Betracht ziehen werden, wenn sie sich mit dem Xbox-Activision-Deal befassen.

