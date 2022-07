Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Activision wird am 7. August Beta-Codes für Call of Duty Modern Warfare 2 verschenken.

Im Rahmen des Championship Weekend der Call of Duty League hat der Publisher angekündigt, dass die Zuschauer die Chance haben werden, einen frühen Zugang zum Spiel zu erhalten.

Jeder, der an dem physischen Event in Los Angeles am "Championship Sunday" teilnimmt, wird einen Code erhalten, und wir wissen bereits, dass alle Vorbestellungen für Modern Warfare 2 auch einen frühen Zugang zur Beta beinhalten werden.

Um als Zuschauer am 7. August ll eine Chance zu haben, müssen die Spieler laut der Website der Call of Duty League ihr Activision-Konto mit ihrem YouTube-Konto verknüpfen. Von dort aus erhalten die "Drop Winners" eine Benachrichtigung auf der COD League Website und der COD Companion App.

Es gibt noch kein offizielles Datum für den Start der Beta, aber Leaks und Gerüchte deuten darauf hin, dass der frühe Zugang zwischen dem 15. und 16. September beginnen wird, bevor die Beta für alle PlayStation-Benutzer zwischen dem 17. und 19. September geöffnet wird.

Danach folgt eine Cross-Play-Testphase, die am 22. und 23. September beginnt, und vom 24. bis 26. September soll der gesamte Zugang zur Verfügung stehen, heißt es.

Da zu Beginn des Beta-Monats September auch der Multiplayer-Modus enthüllt werden soll, gibt es für Fans der Serie einiges zu entdecken.

Da das vollständige Spiel jedoch erst am 28. Oktober erscheinen soll, haben Sie noch eine ganze Weile Zeit, wenn Sie die Beta-Action verpasst haben.

Wenn du das Spiel also nicht vorbestellen willst, um Zugang zu erhalten, scheint Call of Duty League nächste Woche eine gute Alternative zu sein.

