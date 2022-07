Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Zum ersten Mal seit Jahren bekommen wir im Jahr 2023 eine Pause von Call of Duty - Modern Warfare 2 wird zwei Jahre Zeit bekommen, während Treyarch möglicherweise einen längeren Anlauf für sein nächstes Black Ops-Spiel nimmt.

Das bedeutet, dass wir nach der Veröffentlichung von Modern Warfare 2 bis zum Jahr 2024 auf den nächsten COD-Teil warten müssen, was viel Zeit für Gerüchte und Leaks lässt. Hier erfährst du alle wichtigen Details.

Es wurde bereits berichtet, dass Modern Warfare 2, das nächste COD von Infinity Ward, eine Art Neustart für die Franchise sein wird. Das bedeutet zum einen, dass es ein zweijähriges Zeitfenster als dominantes Spiel der Serie erhalten wird, anstatt nach 12 Monaten von der Bühne zu verschwinden.

Die Fans begrüßen dies im Großen und Ganzen, da es bedeutet, dass mehr Zeit für die Verbesserung der Balance zur Verfügung steht und das Spiel mehr Karten und Waffen erhält, als dies in den letzten Jahren bei einer normalen COD-Veröffentlichung der Fall war.

Es bedeutet auch, dass Black Ops 6 (der wahrscheinlichste Nachfolger) nicht vor 2024 erscheinen wird. Dies wird für den Hauptentwickler Treyarch von Nutzen sein, da das Spiel auf die neueste Version der IW-Engine umgestellt wird, die von allen zukünftigen COD-Spielen genutzt wird.

Diese Einheit steht im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War und Vanguard alle unterschiedliche Versionen der Engine verwendet haben, was zu Schwierigkeiten bei der Zusammenführung ihrer Inhalte in das riesige Warzone führte.

Früher war es die einfachste Aufgabe der Welt, herauszufinden, auf welchen Plattformen das nächste Call of Duty erscheinen würde - auf allen. Jetzt sind die Dinge jedoch viel komplizierter. Der Elefant im Raum ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Dieser Deal (wenn er endlich abgeschlossen ist) bedeutet, dass Call of Duty vollständig in den Besitz der Xbox übergeht, was es zum größten exklusiven Konsolen-Franchise der Welt machen könnte. Kurzfristig wird sich die Situation jedoch anders darstellen.

PlayStation hat mit Activision eine langjährige Marketing-Vereinbarung für Call of Duty-Spiele abgeschlossen, die vorsieht, dass das Unternehmen als erstes Spielmodi und andere Vorzugsbehandlungen erhält, und diese Vereinbarung erstreckt sich offenbar auch auf die nächsten COD-Spiele für PlayStation-Konsolen.

NEU: Activision hat sich verpflichtet, mindestens die nächsten drei Call of Duty-Spiele auch nach der Xbox-Übernahme für PlayStation zu veröffentlichen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das sind COD2022, COD2023 und Warzone 2 (im Jahr 2023). Danach ist es noch unklarer https://t.co/OpWE7Tk9KV- Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

Während die Daten im obigen Tweet von Schreier nicht mehr als akkurat gelten, ist der Inhalt sehr wohl akkurat, so dass wir davon ausgehen, dass Black Ops 6 sowohl für Xbox- und PlayStation-Konsolen als auch für den PC erscheinen wird.

Die Black Ops-Reihe begann als Ableger der modernen COD-Spiele und ging von Anfang an etwas schneller und lockerer mit der Geschichte um, indem sie sich auf dokumentierte Ereignisse stützte und diese zu einem riesigen Netz aus Verschwörungen und Operationen unter falscher Flagge ausbaute.

Im Moment haben wir keine konkreten Details über die wahrscheinliche Fortsetzung der Geschichte der Serie von Activision selbst, aber ein Leck im Juli 2022 sorgte für einige interessante Enthüllungen.

Dateien, die in den geschlossenen Alpha-Testdateien von Warzone Mobile gefunden und auf Twitter gepostet wurden (bevor sie wegen Urheberrechtsverletzung schnell gelöscht wurden), zeigten offenbar einige Bilder aus Black Ops 6.

Eines davon hatte ein wichtiges Detail zu bieten - einen Lockheed F-117 Nighthawk Tarnkappenbomber, der in einem Hangar geparkt war, was es sehr wahrscheinlich macht, dass das Spiel etwas mit dem Golfkrieg zu tun hat, da das Flugzeug in diesem Konflikt eine wichtige Rolle spielte.

Das ist zwar keine Garantie für irgendetwas, aber es würde Sinn machen, wenn sich die Serie nach der Action in Cold War zeitlich weiter nach vorne bewegen würde, und wir sind gespannt, wie sie die Geschichte dieses Mal neu mischt.

Wir können etwas zuversichtlicher sein, was das Gameplay von Black Ops 6 angeht - schließlich handelt es sich um ein Call of Duty.

Das bedeutet, dass du auf jeden Fall bombastische Ego-Shooter erwarten kannst, und auch eine ordentliche Portion Fahrzeugkämpfe, wenn man sich die letzten Spiele der Serie ansieht.

Black Ops hat im Vergleich zur düsteren Realität der Modern Warfare-Spiele oft einen etwas arcadigeren Look und ein etwas leichteres Gefühl vermittelt, mit neongetränkterer Beleuchtung und einem etwas helleren Ton, aber das ist nie garantiert.

Da das Spiel auf der gleichen Engine wie Modern Warfare 2 basiert, sollte es großartig aussehen, und wir werden gespannt sein, ob es Gameplay-Features wie das Aufsteigen und das Öffnen von Türen überarbeitet, da es sich hierbei um Variablen handelt.

Bis wir Modern Warfare 2 in den Händen halten, werden wir allerdings noch einige Zeit brauchen, um das herauszufinden - solange wir nicht wissen, womit Black Ops 6 arbeiten könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.