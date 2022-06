Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die nächste Generation von Call of Duty: Warzone ist auf dem Weg. Sie bringt enorme Verbesserungen gegenüber der aktuellen Version mit sich und wischt bei den Fortschritten und Statistiken die Scharte aus.

Dank der Informationen von Entwickler Infinity Ward wissen wir schon eine ganze Menge über das Spiel. Hier sind also alle wichtigen Fakten, die du wissen musst.

Wir haben kein genaues Veröffentlichungsdatum für Warzone 2.0, aber wir wissen, dass es im Jahr 2022 erscheinen wird - Infinity Ward bestätigte dies während der Enthüllung der ersten Gameplay-Demo von Modern Warfare 2 auf dem Summer Games Fest.

Das ist eigentlich eine gute Nachricht - da MW2 am 28. Oktober erscheint, bestand immer die Gefahr, dass Warzone 2.0 bis Anfang 2023 zurückgestellt wird, um den Erfolg des Hauptspiels nach dessen Veröffentlichung nicht zu gefährden.

Stattdessen gehen wir davon aus, dass Warzone 2.0 Ende November oder im Dezember auf den Markt kommt, damit Modern Warfare 2 Zeit zum Durchatmen hat und das Marketing-Team von Call of Duty genügend Zeit hat, den Hype-Zug in Gang zu setzen.

Es wurde bestätigt, dass die nächste Generation von Warzone die älteren Konsolen nicht im Stich lassen wird, trotz der Bitten der Hardcore-Fans - Infinity Ward hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es den weitaus größten Teil der Spieler im Stich lassen würde, wenn es die PS4 und Xbox One aufgeben würde.

Das bedeutet, dass Warzone 2.0 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen wird. Wir hoffen allerdings, dass wir zumindest native Versionen des Spiels für PS5 und Xbox Series X/S bekommen, um die Leistung und Auflösung zu verbessern.

Die nächste Version von Warzone wird in der Tat den Free-to-Play-Status beibehalten, der das erste Spiel zu einem solchen Hit gemacht hat - Activision wäre verrückt, ein so bewährtes Modell aufzugeben.

Das bedeutet, dass du Warzone 2.0 völlig kostenlos spielen kannst, und es sollte auch der Fall sein, dass du auf PlayStation und Xbox nicht für Online-Abonnements bezahlen musst, um auf die Online-Modi zuzugreifen.

Infinity Ward hat bestätigt, dass die Umstellung auf eine neue Engine für Warzone von grundlegender Bedeutung ist, was bedeutet, dass Warzone 2.0 in Bezug auf den Spielfortschritt von Grund auf neu entwickelt wird.

Das bedeutet, dass alle Freischaltungen, die ihr bisher in Warzone verdient habt, NICHT in das neue Spiel übertragen werden, und das Gleiche gilt für Waffen- und Operator-Skins, die ihr möglicherweise erworben habt.

Das mag für einige eine Enttäuschung sein, ist aber nur logisch, wenn man bedenkt, dass Warzone 2,5 Jahre alt sein wird, wenn der Nachfolger erscheint. Die Dinge können nicht ewig dauern!

Eine weitere interessante Sache, die bestätigt wurde, ist, dass die Ankunft von Warzone 2.0 Warzone 1.0 nicht zerstören wird - die aktuelle Version des Spiels wird für die absehbare Zukunft weiter funktionieren. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass man verhindern will, dass die Leute vom Zug abspringen, oder einfach nur, um ihnen den Zugang zu den gekauften Paketen zu erhalten.

In jedem Fall bedeutet das, dass ihr, wenn ihr die ältere Version des Spiels bevorzugt, immer wieder einsteigen könnt (wenn eure Festplatte beide Versionen gleichzeitig aufnehmen kann).

Vor der Enthüllung von Modern Warfare 2 Anfang Juni 2022 hat Infinity Ward die Entwickler von Inhalten eingeladen, um einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu werfen. Dabei wurde zwar kein konkretes Gameplay von Warzone 2.0 gezeigt, aber anscheinend ein Blick auf die neue Hauptkarte des Spiels geworfen.

Laut JackFrags ist die neue Karte in einer wüstenähnlichen Umgebung angesiedelt, was nach einer ganz neuen Umgebung und Farbpalette für das COD Battle Royale klingt. Es wird Siedlungen und Lager geben, die die Spieler erkunden und in denen sie kämpfen können, zusammen mit großen Mengen an Wasser und Flüssen, durch die sie schwimmen und Boot fahren können.

Es gibt offenbar mehrere große Siedlungen, einen Flughafen, Docks, ein Observatorium und Fußballplätze, die alle durch Straßen verbunden sind.

Wir wissen ziemlich viel über die Gameplay-Änderungen, die auf Warzone zukommen werden, da die Änderungen, die für Modern Warfare 2 anstehen, wahrscheinlich alle auch für dieses Spiel gelten werden - sie teilen sich eine Engine.

Das bedeutet, dass wir ein visuelles Upgrade bekommen werden, vor allem auf neueren Konsolen, wo ein 120Hz-Modus für eine flüssigere Darstellung und bessere Reaktionszeiten sorgen wird.

In Bezug auf das Gameplay wissen wir, dass das Schwimmen in das Spiel aufgenommen wird und in der Umgebung zusammen mit Booten eine wichtige Rolle spielen wird. Fahrzeuge werden in größerem Umfang aufgerüstet und weisen detailliertere Schäden auf, wie z. B. Durchschläge, und wenn sie in die Luft fliegen, hinterlassen sie eine permanente Hülle als Schutz.

Die Waffen werden modern, aber realitätsnah sein (zumindest zum Start), mit Aufsätzen, die man sich verdienen kann und die manchmal auf verschiedene Waffen anwendbar sind - eine willkommene Abwechslung, die das erforderliche Grinding erleichtern dürfte. Zum Glück gibt es einen neuen Schießstand, auf dem man die Leistung seines Builds testen kann.

Zu den neuen Ausrüstungsgegenständen gehören ferngesteuerte Kameras und EMP-Granaten, und Sie können sich jetzt auch in die Bauchlage begeben, während Sie sprinten, falls nötig.

Sie können sich auch an Vorsprüngen festhalten, um über Mauern und Barrieren zu spähen, während Sie sich über Dinge hermachen, was neue Möglichkeiten eröffnet, während Sie sich auf der Karte bewegen. In MW2 kann man sich auch von Gebäuden abseilen, aber ob das auch in Warzone möglich sein wird, ist weniger sicher.

Der Gunsmith wird für die Waffenbearbeitung zurückkehren, und der Detailgrad scheint noch weiter erhöht zu werden, so dass man das Gewicht der Waffe neu verteilen kann, um einen besseren Rückstoß, aber eine schlechtere Zielgeschwindigkeit zu erreichen, neben anderen Optimierungen.

Laut JackFrags beträgt die derzeitige Spielerzahl, die getestet wird, 100, also weniger als bei Warzone 1.0, aber mit potenziell einigen hundert KI-Soldaten auf dem Schlachtfeld, gegen die du während des Spiels kämpfen kannst, um Gebiete und Ziele zu verteidigen.

Beste Xbox Black Friday-Angebote 2021: Game Pass, Xbox Series X/S-Zubehör und mehr von Rik Henderson · 10 Juni 2022

Das hängt mit den Änderungen zusammen, die Gerüchten zufolge im Zusammenhang mit den Ausrüstungen stehen, die möglicherweise nicht mehr gekauft werden können, sondern für die man ein Ziel wie einen Infiltrations- oder Eroberungspunkt erreichen muss, um eine Waffenlieferung zu erhalten.

Wir haben auch gehört, dass das Inventarsystem komplizierter ist und ein bisschen mehr Management erfordert als in Warzone 1.0.

Schreiben von Max Freeman-Mills.