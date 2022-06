Warzone 2.0 wird noch in diesem Jahr erscheinen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mitten in der Eile der Enthüllung des ersten richtigen Trailers zu Modern Warfare 2 sind einige wichtige Details über die nächsten Monate aus der Call of Duty-Maschine aufgetaucht, insbesondere was Warzone betrifft.

Infinity Ward bestätigte gegenüber einer Schar von Pressevertretern und Influencern, dass Warzone 2.0 (wie auch immer es am Ende heißen wird) "später in diesem Jahr" erscheinen wird - also wahrscheinlich nicht am 28. Oktober, um zeitgleich mit MW2 zu starten, sondern kurz danach, um eine neue Welle des Hypes einzufangen.

Außerdem wurde versichert, dass das Spiel für dieselben Plattformen wie das aktuelle Warzone-Erlebnis erscheinen wird, also für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Diejenigen, die auf eine technologische Revolution gehofft haben, die nur auf die Next-Gen-Plattform überspringt, werden also vielleicht enttäuscht sein.

Angesichts der vielen Millionen Spieler, die noch nicht auf die neueren Konsolen von Sony oder Microsoft umgestiegen sind, war dies jedoch immer die logische Wahl. Interessanterweise wird die bestehende Version von Warzone weitergeführt, so dass die Spieler ihre Bestände und Fortschritte nicht in jeder Hinsicht verlieren.

Das liegt daran, dass der Wechsel zu einer neueren Engine-Version bedeutet, dass jeder mit Warzone 2.0 von ganz unten anfängt und keine Fortschritte freigeschaltet werden, es sei denn, man hat bis zum Erscheinen von MW2 ein wenig gemahlen. Das ist eine willkommene Vereinfachung im Vergleich zu den hunderten von Waffen- und Aufsatzoptionen, die derzeit zur Verfügung stehen.

Warzone 2.0 wird einige wichtige neue Systeme enthalten, darunter ein vollständig integriertes Schwimmsystem und weitaus detailliertere und variablere Fahrzeuge sowie eine komplett neue Karte und neue Modi. Wir freuen uns also darauf, mehr über die Zukunft von CODs Battle Royale zu erfahren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.