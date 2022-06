Der erste Trailer von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht unmittelbar bevor. Heute (8. Juni) wird der erste vollständige Trailer zum Spiel veröffentlicht, und die Leaks rund um die Enthüllung haben bereits begonnen.

Nachdem Hulu anscheinend ein Vorab-Video etwas zu früh hochgeladen hat, kursieren nun körnige Versionen des Spieltrailers im Internet, die einige Details zu den Schauplätzen der Kampagne verraten.

Die durchgesickerten Versionen, die unterschiedlich lang sind und sich auf YouTube und Twitter verbreiten, zeigen schnelle Schnitte zwischen Szenen, in denen Captain Price, Soap und Gav zusammen mit dem ikonischen Ghost zu sehen sind, während sie sich durch eine offensichtlich große Bedrohung kämpfen.

Wir sehen einige Nachteinsätze, bei denen die berühmte Nachtsichtbeleuchtung der Serie wieder großartig aussieht (wie schon in Modern Warfare von 2019), und auch neue Charaktere sind zu sehen.

Das Bildmaterial ist höchstwahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt korrekt und wurde von einigen Leakern und Analysten als solches bestätigt, aber ihr müsst nicht lange warten, um den Trailer in richtiger Qualität zu sehen - er wird im Laufe des heutigen Tages um 10AM PT, 1PM ET, 6PM BST oder 7PM CEST veröffentlicht, je nach eurem Standort.

Entwickler Infinity Ward hat in den letzten Tagen eine Reihe von Streamern und Profispielern in Los Angeles empfangen, um das Spiel zu spielen. Wir erwarten also eine Flut von Eindrücken und Berichten darüber, wie sich das Spiel in diesem Stadium anfühlt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.