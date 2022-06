COD Warzone Mobile-Screenshots aus dem Alpha-Test geleakt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone ist auf dem Weg zum mobilen Gerät, aber dieser Prozess kann viel Zeit in Anspruch nehmen, wie die Veröffentlichung von Apex Legends Mobile gezeigt hat, es könnte also noch ein langer Weg sein.

Dennoch scheint das Spiel die erste Phase privater Tests zu durchlaufen, denn es sind Screenshots aus der angeblich geschlossenen Alphaversion des Spiels online durchgesickert.

Activision hat die Bilder, die in den sozialen Medien aufgetaucht sind, mit einem Copyright versehen, was sie aber nicht daran gehindert hat, sich zu verbreiten und einige Hinweise auf das zu geben, was das Spiel bieten wird.

Die große Enthüllung ist zum einen, dass das Spiel die ursprüngliche Karte von Warzone, Danzig, verwenden wird, wie ein Screenshot zeigt, der einen Spieler zeigt, der über einigen der ikonischen Orte, wie dem Hafen und der Innenstadt, abspringt.

Andere Screens zeigen First-Person-Aufnahmen des Gulags, in dem die Spieler kämpfen können, um eine Chance zu bekommen, sich neu zu verteilen, nachdem sie getötet wurden, und einige Aufnahmen des Spielers mit seinen Stiefeln auf dem Boden (oder einem Dach, in einem Fall).

Die Bilder sind extrem grobkörnig und niedrig aufgelöst, so dass wir nicht viel darüber erfahren, wie Warzone auf dem Handy aussehen wird, aber es sind trotzdem gute Neuigkeiten für alle, die Warzone gespielt haben und Verdansk vermissen (was die meisten Spieler betrifft).

Schreiben von Max Freeman-Mills.