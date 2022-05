Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Veröffentlichungsdatum für das diesjährige Call of Duty wurde bekannt gegeben, während die Vorbereitungen für eine vollständige Enthüllung von Modern Warfare 2 weitergehen - das Spiel wird am 28. Oktober 2022 in den Regalen stehen.

Infinity Ward und Activision haben sich für die Bekanntgabe des Datums einen großen Stunt einfallen lassen, indem sie ein riesiges Kunstwerk in einem Andockbereich schufen und die Website des Spiels mit neuen Informationen aktualisierten.

Wenig überraschend wird bestätigt, dass Captain Price und Gaz zurückkehren werden, nachdem sie im Modern Warfare-Reboot von 2019 die Hauptrolle gespielt haben, während die ikonischen Charaktere Soap und Ghost diesmal in der Task Force 141 für die Fortsetzung dabei sein werden.

Captain John Price und #Taskforce141 sind zurück.



Für mehr - https://t.co/TPY6Jnxf4M



Meet the Squad pic.twitter.com/DCvwKbRUj4- Call of Duty (@CallofDuty) May 24, 2022

An anderer Stelle wurde festgestellt, dass die neuesten Update-Dateien für Vanguard einige Hinweise auf eine Beta für MW2 enthalten, genau wie Vanguard vor seiner Veröffentlichung.

Diese wird anscheinend zuerst auf der PlayStation erscheinen, was wiederum mit dem System von Vanguard übereinstimmt und Teil der fortlaufenden Marketing-Partnerschaft zwischen dem Franchise und der PlayStation ist, trotz des Kaufs der Xbox durch Activision.

Die Beta wird für alle zugänglich sein, die das Spiel vorbestellt haben, aber laut CharlieIntel wird es auf der PlayStation frühere und mehr Sitzungen geben.

Als Nächstes wird ein Trailer zur Enthüllung des Spiels erwartet, der am 8. Juni erscheinen soll, nachdem mehrere Teaser für dieses Datum aufgetaucht sind, also haltet die Augen offen!

Schreiben von Max Freeman-Mills.