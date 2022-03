Snoop Dogg kommt zu Call of Duty

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der kultige Rapper Snoop Dogg scheint seinen Weg zu Call of Duty Warzone, Vanguard und Mobile zu finden.

Snoop ist kein Unbekannter in der Gaming-Szene. Er hat bereits seine eigene esports-Liga gegründet und ist seit kurzem Mitglied der erfolgreichen Gaming-Organisation Faze Clan.

Während die meisten von uns eher mit seiner Rap-Karriere vertraut sind, ist er jetzt auch ein häufiger Twitch-Streamer und hat sich eine Fangemeinde weit über das traditionelle Hip-Hop-Publikum hinaus erworben.

Snoops Stimme war in der Vergangenheit in einem Call of Duty: Ghosts-DLC zu hören; und jetzt hat uns der Call of Duty-Twitter-Account mit einigen weiteren "Dogg Tags" angeteasert.

Habe diese Dogg Tags im Kampf gefunden. Weiß jemand, wem sie gehören? pic.twitter.com/FWFib4MlAL- Call of Duty (@CallofDuty) March 18, 2022

Auf den Tags steht "Call of Duty: Vanguard and Warzone 04/19/22" und "Call of Duty: Mobile 04/01/22".

Wir wissen noch nicht genau, welche Rolle Snoop in den Spielen spielen wird, aber es klingt, als würde es nicht mehr lange dauern, bis wir es erfahren.

Die meisten Fans erwarten, dass Snoop als Operator auftritt, und es gab verschiedene Hinweise, die darauf schließen lassen, dass dies der Fall sein könnte, einschließlich eines inzwischen gelöschten Tweets, der einen Snoop Dogg Operator-Skin zeigt.

Wie dem auch sei, wir lehnen uns mit einem Gin und Saft zurück und freuen uns auf den April.

Schreiben von Luke Baker.