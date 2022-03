Alles, was wir über Call of Duty Warzone Mobile wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Endlich ist das Phänomen Call of Duty Warzone auf dem Weg zu mobilen Plattformen - Activision hat bestätigt, dass es an einer mobilen Version seines erfolgreichen Battle-Royale-Shooters arbeitet.

Die Konsolen- und PC-Version von Call of Duty Warzone Pacific begeistert uns schon seit mehr als zwei Jahren, daher sind wir sehr neugierig auf eine mobile Version, auch wenn die Details im Moment noch recht dünn gesät sind. Hier ist, was wir bis jetzt wissen.

Zunächst einmal gibt es keinen konkreten Hinweis darauf, wann Warzone mobile tatsächlich erscheinen wird - der einzige echte Hinweis, den wir haben, deutet darauf hin, dass es noch ein gutes Stück entfernt ist.

Activision kündigte das Spiel im März 2022 mit einer Ausschreibung an, in der Mitarbeiter für eine ganze Reihe von Abteilungen gesucht wurden, darunter auch für die technische Seite des Spiels.

Wir gehen daher davon aus, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, und zwar in einem recht frühen Stadium. Daher halten wir einen Veröffentlichungstermin im Jahr 2022 für ziemlich unwahrscheinlich, auch wenn die Entwicklung von Handyspielen nicht ganz so lange dauert wie die von AAA-Konsolentiteln.

Es könnte sein, dass wir das Spiel 2023 zu sehen bekommen, obwohl wir, wenn wir von anderen Titeln wie Apex Legends Mobile ausgehen, wahrscheinlich von Testphasen hören werden, bevor es eine vollständige Veröffentlichung gibt.

Auch hier gibt es nichts Offizielles darüber, auf welchen Handys Warzone funktionieren wird, wenn es seinen mobilen Port bekommt, aber wir denken, dass es fast garantiert sowohl für iOS als auch für Android verfügbar sein wird. Activision ist schließlich zu schlau, um sich einem der beiden Märkte zu verschließen.

Wir können auch nicht wissen, wie alt die Hardware ist, die Warzone Mobile unterstützen wird, aber wir gehen davon aus, dass Activision das Spiel auf so vielen Handys wie möglich laufen lassen will, weshalb eine effiziente Leistung eine hohe Priorität haben wird.

Bislang gibt es noch keine Screenshots oder Gameplay von Warzone mobile in Aktion. Wir können zwar keine eindeutigen Aussagen treffen, aber wir können eine Menge aus dem Hauptspiel auf Konsolen und PC lernen.

So wird Warzone mobile mit ziemlicher Sicherheit eine große offene Karte bieten, in die die Spieler aus einem Flugzeug oder Hubschrauber fallen, um das Spiel zu eröffnen. Wir gehen außerdem davon aus, dass die wichtigsten Neuerungen von Warzone beibehalten werden - der Gulag und die Loadouts.

Ersteres ermöglicht es dir, dank einer zweiten Chance gegen einen einzigen Spieler im Gulag wieder in ein Spiel einzusteigen, während du mit dem anderen System auf eine vorher festgelegte Ausrüstung mit deinen Lieblingswaffen zugreifen kannst, wenn du genug Geld verdienst, um eine Ausrüstungslieferung zu kaufen oder eine im Spiel zu finden.

Dies sind die Systeme, die Warzone zu einem solchen Erfolg gemacht haben, daher wären wir überrascht, wenn sie weggelassen würden.

Eine weitere große Frage wird sein, welche Karte das Spiel verwenden wird. Unserer Meinung nach könnte es gut sein, dass es auf Verdansk zurückgeht, die inzwischen aufgegebene Karte aus den ersten 18 Monaten von Warzone oder so. Immerhin ist sie ein Meisterwerk des Battle-Royale-Designs und würde bei vielen potenziellen Spielern Nostalgie auslösen.

Die aktuelle Caldera-Karte in Warzone wird nur noch bis Ende des Jahres verfügbar sein. Wir wären also etwas überrascht, wenn die mobile Version des Spiels daran anknüpfen würde, und aufgrund der vielen Blätter und Geometrien vermuten wir auch, dass es schwieriger wäre, sie aufs Handy zu portieren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.