Activision bringt Call of Duty: Warzone auf Mobiltelefone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone von Activision kommt auf Mobiltelefone.

"Wir erschaffen ein völlig neues, mobiles AAA-Erlebnis, das die spannende, flüssige und groß angelegte Action von Call of Duty: Warzone zu den Spielern bringt", kündigte Activision am 10. März 2022 in einem Post auf seiner Website an. Die mobile Version von Warzone scheint sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung zu befinden, aber Activision versprach in seinem Blog-Post, dass es ein "groß angelegtes Battle-Royale-Erlebnis" sein wird. Außerdem wird es "nativ für Mobilgeräte mit modernster Technologie entwickelt, um Spieler auf der ganzen Welt für viele Jahre zu unterhalten".

Activision hat weder einen Blick auf das Spiel geworfen noch ein voraussichtliches Veröffentlichungsdatum für den Titel genannt. Es hat auch keine Einzelheiten über das Spiel verraten, z. B. ob man gegen andere mobile Spieler spielen kann oder ob es plattformübergreifendes Spielen unterstützt. Denken Sie daran, dass Activision bereits Call of Duty: Mobile anbietet, das in Zusammenarbeit mit den TiMi Studios entwickelt wurde, die zu Tencent gehören. Der Publisher arbeitet außerdem aktiv an einem neuen Warzone-Erlebnis", das noch in diesem Jahr erscheinen soll, und hat Berichten zufolge ein großes Call of Duty-Spiel für 2023verschoben .

Nicht zu vergessen ist auch, dass Microsoft kürzlich seine Absicht bekannt gegeben hat , Activision zu kaufen. Es gibt also eine Menge beweglicher Teile und Unbekannte zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem ist das alles sehr aufregend.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Schreiben von Maggie Tillman.