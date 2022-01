Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wäre eine Untertreibung zu behaupten, dass die Spielewelt von der Ankündigung geschockt war, dass Microsoft Activision Blizzard kauft . So viele Fragen tauchten kurz nach der Veröffentlichung des 68,7-Milliarden-Dollar-Deals auf.

Wird der Verkauf die toxische Arbeitskultur, die dem Drittverleger vorgeworfen wird, zunichte machen? Ist es ratsam, die Spieleindustrie zu konsolidieren, was zu einer Handvoll großer Publisher führt? Und was vielleicht am häufigsten bedeutet, dass Activision- und Blizzard-Spiele exklusiv für Xbox werden?

Über die ersten beiden lassen wir andere antworten und spekulieren. Sagen wir einfach, wir hoffen sehr, dass das neue Activision Blizzard unter der Führung von Xbox ein besserer, freundlicherer Arbeitsplatz für alle wird.

Aber haben die Besitzer von PlayStation- Konsolen Recht, sich Sorgen zu machen? Hier sind unsere Gedanken.

Xbox gab am Dienstag, den 18. Januar 2022 bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, den größten und einen der ältesten Drittanbieter von Spielen, Activision Blizzard, im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar (rund 50 Milliarden Pfund) zu kaufen.

Der Deal wird voraussichtlich nicht vor Juni 2023 abgeschlossen sein, ist der bisher größte in der Geschichte von Microsoft und wird dazu führen, dass Activision Blizzard und alle seine Entwicklungszweige Teil der Xbox Game Studios werden und an Xbox-Chef Phil Spencer berichten.

Es könnte natürlich sein, dass es nicht ratifiziert wird. Obwohl ein US-Unternehmen, das in den Händen eines US-Unternehmens verbleibt, anstatt beispielsweise von der japanischen Sony übernommen zu werden, für die Regierung in den Staaten ausreichen könnte, um es abzusegnen.

Wenn dies erfolgreich ist, bedeutet dies zumindest, dass Activision- und Blizzard-Spiele, einschließlich des Call of Duty-Back-Katalogs, dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Wie Spencer in seinem Ankündigungsblog schrieb: „Nach Abschluss werden wir so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anbieten, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard.“

Das bedeutet ausnahmslos die Veröffentlichung zukünftiger Titel am ersten Tag – einschließlich COD.

Hier ist der schwierige Teil. Wir wissen es noch nicht genau, aber Spencer deutet an, dass es Pläne gibt, einige der Spiele auf konkurrierenden Plattformen fortzusetzen – einschließlich PlayStation 4 und PS5: „Activision Blizzard-Spiele werden auf einer Vielzahl von Plattformen gespielt und wir planen, dies fortzusetzen um diese Gemeinschaften bei der Weiterentwicklung zu unterstützen", fügte er hinzu.

Ob das bedeutet, dass Call of Duty: Warzone für PlayStation nach der Übernahme weiterhin unterstützt wird oder ob neue Versionen auf den konkurrierenden Konsolen verfügbar sein werden, muss noch festgelegt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass beides der Fall sein wird.

COD ist ein Milliarden-Dollar-Franchise und ein großer Teil seiner Einnahmen stammt von PlayStation-Besitzern. In Anbetracht der unglaublichen Summen, die Microsoft für den Herausgeber zahlt, wird Microsoft sicherlich so schnell wie möglich so viel davon zurückerhalten wollen. Und der Aufschwung bei den Xbox-Verkäufen oder der Game Pass-Mitgliedschaft kann nicht mit dem Betrag mithalten, der durch den Verzicht auf PlayStation-Spielverkäufe und In-Game-Käufe verloren geht. Zumindest kurzfristig.

Ja, Xbox Game Studios hat eine Erfolgsbilanz bei der exklusiven Übernahme großer Namen – Bethesdas bevorstehendes Starfield und Elder Scrolls 6 kommen einem in den Sinn –, aber es hat auch eine Erfolgsbilanz bei der Aufrechterhaltung der plattformübergreifenden Verfügbarkeit einer anderen großen Spieleserie in dieser Form von Minecraft.

Wir glauben, dass dieses Modell für Call of Duty: Warzone gelten könnte, während zukünftige einmalige COD-Spiele weiterhin als Vollpreisspielefür PlayStation 5 veröffentlicht werden könnten. Der Vorteil für Xbox wäre, dass es für Besitzer seiner Konsolen und Windows-PCs immer noch attraktiver sein wird, da es den Tag kommen wird, aber ohne zusätzliche Kosten mit einem Xbox Game Pass-Abonnement.

Wie bei anderen Activision Blizzard-Spielen ist alles möglich.

Abgesehen von Konsolen und Rivalitäten glauben wir, dass der eigentliche Nutznießer des Buyouts die Cloud-Gaming-Plattform von Xbox sein wird .

Microsoft hat bereits Pläne bestätigt, Spiele zu Hause anzubieten, ohne dass eine Konsole oder ein PC erforderlich sind, mit potenziellen Xbox-Dongle- oder Smart-TV-App-Plänen. Aber um den Dienst attraktiver als nur Bequemlichkeit zu machen, müssen die größten Spiele für Abonnenten verfügbar sein. Die Aufstellung von Activision Blizzard ist ein wichtiges Sprungbrett, um Cloud Gaming für Spieler zu Hause attraktiver zu machen, anstatt nur mobil.

Vielleicht sollten sich daher Stadia-, Luna- und GeForce-Now-Spieler am meisten Sorgen um den Deal und die Exklusivität machen. Das ist eindeutig das zukünftige Schlachtfeld von Xbox, sein Plan jenseits der bescheidenen Konsole, und mit dem Kauf von Activision Blizzard hat es bereits die nukleare Option aktiviert.

Schreiben von Rik Henderson.