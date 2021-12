Kommt Call of Duty Warzone aufs Handy?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone könnte laut einem erfahrenen Leaker auf dem Weg zum Handy sein. Es kommt nach der Bestätigung von Activision, dass es im Call of Duty-Franchise an etwas für das Handy arbeitet, obwohl es nicht überraschend dieses Gerücht kommentiert.

Tom Henderson hat insbesondere mit dem Call of Duty-Franchise eine Erfolgsbilanz (zusammen mit einer guten Genauigkeit in Bezug auf Battlefield) und hat kürzlich bestätigt, dass es seines Wissens nach eine mobile Version von Warzone auf dem Weg dorthin gibt der Markt.

Call of Duty: Warzone Mobile ist für 2022 vorgesehen.



Es wurde kürzlich der PlaytestCloud-Datenbank hinzugefügt. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7. Dezember 2021

Dies basiert teilweise auf einer Auflistung, die auf PlayTestCloud entdeckt wurde, einem Dienst, über den mobile Entwickler Spieltests für ihre Spiele vor der Veröffentlichung durchführen können. PlayTestCloud hat seitdem gesagt, dass die Auflistung nicht von Activision erstellt wurde und eine Annahme seinerseits war.

Henderson hält jedoch an seinen Waffen fest und behauptet, dass das Spiel 2022 veröffentlicht werden soll, was bedeutet, dass es in der Entwicklung eindeutig ein fairer Weg ist. Aus neutraler Sicht wäre es für Activision sehr sinnvoll, von seinem Erfolg mit Warzone zu profitieren.

PUBG und Fortnite haben seit Jahren lukrative mobile Versionen, während selbst ein kleinerer Spieler wie Apex Legends jetzt auf dem Handy spielbar ist, und aus den Umsatzzahlen des normalen Call of Duty Mobile-Spiels ist klar, dass es wahrscheinlich ein Geldverdiener für die Franchise, um auch Warzone anzubieten.